Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Кстати, приват банк открывает новые сейфовые хранилища. И ячеек уже практически не осталось. Это значит, есть что хранить. Переселенцы вывозят бабло из прифронтовых фортець
я шось сумніваюсь шо то саме переселенці везуть торби кешу. в країні є інші варікі з кешем, який світити не дуже хочеця (тємкі-схемкі, мілітарка і тд). саме такий кеш в синіх баксах може і повезуть в сховища бетонні
Бачите, ви все розумієте, а чомусь питаєте.
а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири
kingkongovets написав:а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири
ця історія могла працювати у 2022му році.
зараз більшість хто мав бабоси - вже виїхав
процент тих, хто мав норм підігрів у прифронтових територій - мізерний. ще менше з них поїхало саме в столицю. а тримати кеш у київі, живучи у тернополі - то якись стрьом нелогічний
та і виїзд з Покровська (370к людей на 2022р місто+агломерація) проти Сум (255к на 2022р) вже не так масштабно. + сумщина не настільки грошовитий регіон у порівняннні з донеччиною
тому аргументовано про ячєкі факти кажуть не на користь біженців, а на користь тємки-схємки