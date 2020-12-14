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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12339123401234112342>
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 03:48

  Бетон написав:Потужно. Можно в ночную смену работать. Привычка выработана

Хочу договориться с соседней подвальной качалкой о ночном абонементе. Потому что, конечно, придется режим перестраивать под пдров
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 04:19

У київській квартирі понад 2 роки жив вовк

На першому поверсі багатоповерхівки тримали дикого вовка як домашнього улюбленця.
Господарі вирішили передати тварину до ведмежого притулку “White Rock Bear Shelter”.

Ветеринари провели безпечну седацію та транспортували хижака у спеціальній клітці


https://t.me/prokyiv_media/2258
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 04:22

  Бетон написав:Потужно. Можно в ночную смену работать. Привычка выработана

Не вы 1й кто ночью работает. Особенно в жару.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 08:03

  airmax78 написав:Моя перша ніч у Києві з 23.02.2022.


Ну все. Тепер точно всім тікати з Києва.
Мабуть щось буде дійсно новеньке.

Якісь нелогічеі кроки постійно з боку Максімки.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 08:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

огидно, коли люди, які гасяться за кордоном, або по дальніх селах за 100 км від Києва так відверто радіють і зловтішаються від нічних обстрілів, які на їх думку приведуть к подешевшанню нерухомості

вам самим від себе не бридко, покидьки?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 08:30

  airmax78 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  airmax78 написав:Моя перша ніч у Києві з 23.02.2022.

"вчасно", якраз щоденні обстріли.
приїхав квітку продавати?

Ніт. Квітка не продається. Приїхав пройти ВЛК.

Після ВЛК знову до небезпечного Відня?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  boshetyn написав:
  Бетон написав:Кстати, приват банк открывает новые сейфовые хранилища. И ячеек уже практически не осталось. Это значит, есть что хранить. Переселенцы вывозят бабло из прифронтовых фортець


я шось сумніваюсь шо то саме переселенці везуть торби кешу.
в країні є інші варікі з кешем, який світити не дуже хочеця (тємкі-схемкі, мілітарка і тд). саме такий кеш в синіх баксах може і повезуть в сховища бетонні

Бачите, ви все розумієте, а чомусь питаєте.
а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання
люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Намагаюсь домовитись з підвальною качалкою поблизу щоб пускали вночі.
Ви так вмотивовані набрати форму?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:25

  Faceless написав:
airmax78 написав:Намагаюсь домовитись з підвальною качалкою поблизу щоб пускали вночі.
Ви так вмотивовані набрати форму?

Людина заради цього повернулася на Батьківщину
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:47

  kingkongovets написав:а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання
люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири



ця історія могла працювати у 2022му році.

зараз більшість хто мав бабоси - вже виїхав

процент тих, хто мав норм підігрів у прифронтових територій - мізерний.
ще менше з них поїхало саме в столицю.
а тримати кеш у київі, живучи у тернополі - то якись стрьом нелогічний


та і виїзд з Покровська (370к людей на 2022р місто+агломерація) проти Сум (255к на 2022р) вже не так масштабно. + сумщина не настільки грошовитий регіон у порівняннні з донеччиною


тому аргументовано про ячєкі факти кажуть не на користь біженців, а на користь тємки-схємки
boshetyn
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