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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 чер, 2025 12:02
Faceless написав:
airmax78 написав:Намагаюсь домовитись з підвальною качалкою поблизу щоб пускали вночі.
Ви так вмотивовані набрати форму?
Скоріше зберегти. Я звик тренуватись пізно ввечері. А що ще робити під час повітряної тривоги?
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Додано: Вів 10 чер, 2025 12:11
kingkongovets написав:
а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання
люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири
когда-то была байка, что в Украине находится до 10% наличных долларов всего мира, включая сами США. их же нужно где-то хранить
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smdtranz
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Додано: Вів 10 чер, 2025 12:24
smdtranz написав: kingkongovets написав:
а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання
люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири
когда-то была байка, что в Украине находится до 10% наличных долларов всего мира, включая сами США. их же нужно где-то хранить
В пшенично-олійній державі???
Байка для простаків.
Не більше 0,1% світової готівки тут. Мабуть, 0,01%
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