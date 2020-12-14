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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12339123401234112342
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:02

  Faceless написав:
airmax78 написав:Намагаюсь домовитись з підвальною качалкою поблизу щоб пускали вночі.
Ви так вмотивовані набрати форму?

Скоріше зберегти. Я звик тренуватись пізно ввечері. А що ще робити під час повітряної тривоги?
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:11

  kingkongovets написав:а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання
люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири



когда-то была байка, что в Украине находится до 10% наличных долларов всего мира, включая сами США. их же нужно где-то хранить
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:24

  smdtranz написав:
  kingkongovets написав:а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання
люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири



когда-то была байка, что в Украине находится до 10% наличных долларов всего мира, включая сами США. их же нужно где-то хранить

В пшенично-олійній державі???
Байка для простаків.
Не більше 0,1% світової готівки тут. Мабуть, 0,01%
Frant
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