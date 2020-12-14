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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12340123411234212343
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 16:52

  Investor_K написав:
  smdtranz написав:
  kingkongovets написав:а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання
люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири



когда-то была байка, что в Украине находится до 10% наличных долларов всего мира, включая сами США. их же нужно где-то хранить

Рахунок у банку навіть украінському надійніше ніж у скринці.

На турнікеті в метро відразу залиште. Надійніше буде
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У мене зазвичай 5 карток по 100 сплачених наперед поіздок. Вважаю це надійною інвестицією.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:У мене зазвичай 5 карток по 100 сплачених наперед поіздок. Вважаю це надійною інвестицією.
Мішок жетончиків вже не котіруєцця?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотаб, когда назвал меня балуваним, в воду просто смотрел.
Зображення

Вестибюль входа сдали вареникам с элитным названием "Галя Балувана". Лухари оно и в Африке лухари
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 10 чер, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:29

  Faceless написав:
Investor_K написав:У мене зазвичай 5 карток по 100 сплачених наперед поіздок. Вважаю це надійною інвестицією.
Мішок жетончиків вже не котіруєцця?

Для Троєщини воно не дуже було актуально. Більше талончики
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Можете заспівати Червону руту і викласти тут відео?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 22:58

  Investor_K написав:Можете заспівати Червону руту і викласти тут відео?

Може краще "Territory" Sepultur-ы?
Чи "Dead embrionic cells"
барабашов
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