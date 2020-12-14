Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а я ось не розумію чому когось так дивує, що вимушені переселенці везуть з собою кеш і орендують в банках ячейки для його зберігання люди тікають від війни, а не від бідності, а кеш в цій ситуаціі - найзручніший спосіб і логічно, що зберігати в чужому місті його краще в банківській ячейці, а не під матрасом орендної квартири
когда-то была байка, что в Украине находится до 10% наличных долларов всего мира, включая сами США. их же нужно где-то хранить
Рахунок у банку навіть украінському надійніше ніж у скринці.
На турнікеті в метро відразу залиште. Надійніше буде