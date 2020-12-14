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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12342123431234412345
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:56

  Бетон написав:
  Hotab написав:Мені сподобався ретровіль. Мабуть і Варшавський теж (хоча я не був ні в дворах, ні в підʼїздах).
Мабуть я розумію тих, хто його любить.
Проте це я на лайті туди доїхав з Берестейського проспекту, дуже швидко. І так само повернувся по Стеценка-Теліги додому. Ніде не стояв, не тягнувся, на самому ретроівілі пуста парковка, і я усвідомлюю що так буває далеко не завжди. Але це зробило своє враження.

Он прямой и почему-то уютный. Меня знают охранники, а в макдональдс каждое утро приносит капучино одна и та же девчонка. В пузатой хате, уже знают, что и когда я ем, за каким столом под пальмой сижу.
В шашлыкян на чёрном входе, лучшие рёбра в городе. Телефон у официциантки не просите, у неё есть парень.
Что-то в нём есть

Війна вже закінчилась????
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:42

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Бетон
, у неё есть парень.
Что-то в нём есть


Та хай будуть щасливі, залиште ви його в спокої. 😅
погоджую пропозицію

Ну раз большинство за.
Ладно, сдам его тцк-ашникам
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 18:16

Ситуация в стране керманычей-крепких-дерибанычей - абсолютно не располагает к покупке какой либо недвижимости
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 18:39

  Frant написав:Ситуация в стране керманычей-крепких-дерибанычей - абсолютно не располагает к покупке какой либо недвижимости

та ладно. может шото купишь пока дёшево?
Wirująświatła
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