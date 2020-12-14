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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 19:39

  Бетон написав:
  Hotab написав:Мені сподобався ретровіль. Мабуть і Варшавський теж (хоча я не був ні в дворах, ні в підʼїздах).
Мабуть я розумію тих, хто його любить.
Проте це я на лайті туди доїхав з Берестейського проспекту, дуже швидко. І так само повернувся по Стеценка-Теліги додому. Ніде не стояв, не тягнувся, на самому ретроівілі пуста парковка, і я усвідомлюю що так буває далеко не завжди. Але це зробило своє враження.

Он прямой и почему-то уютный. Меня знают охранники, а в макдональдс каждое утро приносит капучино одна и та же девчонка. В пузатой хате, уже знают, что и когда я ем, за каким столом под пальмой сижу.
В шашлыкян на чёрном входе, лучшие рёбра в городе. Телефон у официциантки не просите, у неё есть парень.
Что-то в нём есть

Требую фото официантки
Может тогда и сам вместо Печёрских холмов "папяццот" выберу Варшавский
барабашов
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