Бетон написав:Hotab написав:Мені сподобався ретровіль. Мабуть і Варшавський теж (хоча я не був ні в дворах, ні в підʼїздах).
Мабуть я розумію тих, хто його любить.
Проте це я на лайті туди доїхав з Берестейського проспекту, дуже швидко. І так само повернувся по Стеценка-Теліги додому. Ніде не стояв, не тягнувся, на самому ретроівілі пуста парковка, і я усвідомлюю що так буває далеко не завжди. Але це зробило своє враження.
Он прямой и почему-то уютный. Меня знают охранники, а в макдональдс каждое утро приносит капучино одна и та же девчонка. В пузатой хате, уже знают, что и когда я ем, за каким столом под пальмой сижу.
В шашлыкян на чёрном входе, лучшие рёбра в городе. Телефон у официциантки не просите, у неё есть парень.
Что-то в нём есть
Требую фото официантки
Может тогда и сам вместо Печёрских холмов "папяццот" выберу Варшавский