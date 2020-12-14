Додано: Сер 11 чер, 2025 12:16

flyman написав: Damien написав: Хомякоид написав:

Для українців продовжити статус перебування в Європі до 2027 року.

З 4 млн. думаю вже відсотків 90 % не повернеться. Це точно можна віднести до фактору дешевєй. Для українців продовжити статус перебування в Європі до 2027 року.. Це точно можна віднести до фактору дешевєй.

Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется.

Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну.

Вот и все. Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется.Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну.Вот и все.

є преценденти? є преценденти?

Є нестримне бажання влади повернути рабів в стійла. Вчора відвідав краківську філію дп документ. 100$ беруть за послуги (це крім стандартних оплат, щось там разом ще 2 тис.грн). За цю сотку ніхто навіть не спромігся туалет облаштувати. На питання «чому так?» замість «вибачте за незручності» відповіли, що це не їх проблеми. Добре, що на кYй не послали, бо в консульстві таке враження від спілкування, що скоро почнуть)Щоб не офтопити - така приблизно ситуація з управлінням будинками в Києві - суцільні мутки і договорняки, завищення тарифів. Та й з виконанням забудовниками своїх обіцянок перед інвесторами. Тут, в Кракові, неподалік, одні спритні хлопці в котеджному містечку в межах міста замість запланованих чотирискатних дахів зробили пласкі. Так їх місцева громада так взяла в оборот, що впродовж лічених тижнів насадили на ті пласкі дахи чотирискатні) А у нас в РГ вирішив Дробот всупереч усім вимогам втулити восьмиповерховий паркінг впритул до Десенки, і ніхто йому не указ. Мало того, що з порушеннями, так перекрив огляд своїм же покупцям) Продав той же Дробот комерцію по 2$, а потім раз! і вибудував навпроти шеренгу МАФів і теж продав) І так всюди, куди не плюнь.