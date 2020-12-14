Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Для українців продовжити статус перебування в Європі до 2027 року. З 4 млн. думаю вже відсотків 90 % не повернеться. Це точно можна віднести до фактору дешевєй.
Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется. Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну. Вот и все.
Хомякоид написав: Для українців продовжити статус перебування в Європі до 2027 року. З 4 млн. думаю вже відсотків 90 % не повернеться. Це точно можна віднести до фактору дешевєй.
Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется. Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну. Вот и все.
є преценденти?
Є нестримне бажання влади повернути рабів в стійла. Вчора відвідав краківську філію дп документ. 100$ беруть за послуги (це крім стандартних оплат, щось там разом ще 2 тис.грн). За цю сотку ніхто навіть не спромігся туалет облаштувати. На питання «чому так?» замість «вибачте за незручності» відповіли, що це не їх проблеми. Добре, що на кYй не послали, бо в консульстві таке враження від спілкування, що скоро почнуть) Щоб не офтопити - така приблизно ситуація з управлінням будинками в Києві - суцільні мутки і договорняки, завищення тарифів. Та й з виконанням забудовниками своїх обіцянок перед інвесторами. Тут, в Кракові, неподалік, одні спритні хлопці в котеджному містечку в межах міста замість запланованих чотирискатних дахів зробили пласкі. Так їх місцева громада так взяла в оборот, що впродовж лічених тижнів насадили на ті пласкі дахи чотирискатні) А у нас в РГ вирішив Дробот всупереч усім вимогам втулити восьмиповерховий паркінг впритул до Десенки, і ніхто йому не указ. Мало того, що з порушеннями, так перекрив огляд своїм же покупцям) Продав той же Дробот комерцію по 2$, а потім раз! і вибудував навпроти шеренгу МАФів і теж продав) І так всюди, куди не плюнь.
Бетон написав:Хотаб, когда назвал меня балуваним, в воду просто смотрел.
Вестибюль входа сдали вареникам с элитным названием "Галя Балувана". Лухари оно и в Африке лухари
не фанат полуфабрикатов, но это, наверное, все же удобнее, чем магаз с беспонтовыми дезигнерскими шмотками или какими то часами, которые нужны раз в 10 лет
Это понятно. Но там Вестибюль входа должен быть с диванами, охраной. Когда продавали квартиру, застройщик всем это лапшал. Но жлобстсво на таком уровне, что жителей пустили через калитку сизо, а в Вестибюль охраны запустили вареники
Мені сподобався ретровіль. Мабуть і Варшавський теж (хоча я не був ні в дворах, ні в підʼїздах). Мабуть я розумію тих, хто його любить. Проте це я на лайті туди доїхав з Берестейського проспекту, дуже швидко. І так само повернувся по Стеценка-Теліги додому. Ніде не стояв, не тягнувся, на самому ретроівілі пуста парковка, і я усвідомлюю що так буває далеко не завжди. Але це зробило своє враження.
Hotab написав:Мені сподобався ретровіль. Мабуть і Варшавський теж (хоча я не був ні в дворах, ні в підʼїздах). Мабуть я розумію тих, хто його любить. Проте це я на лайті туди доїхав з Берестейського проспекту, дуже швидко. І так само повернувся по Стеценка-Теліги додому. Ніде не стояв, не тягнувся, на самому ретроівілі пуста парковка, і я усвідомлюю що так буває далеко не завжди. Але це зробило своє враження.
Он прямой и почему-то уютный. Меня знают охранники, а в макдональдс каждое утро приносит капучино одна и та же девчонка. В пузатой хате, уже знают, что и когда я ем, за каким столом под пальмой сижу. В шашлыкян на чёрном входе, лучшие рёбра в городе. Телефон у официциантки не просите, у неё есть парень. Что-то в нём есть
Damien написав:Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется. Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну. Вот и все.
є преценденти?
Є нестримне бажання влади повернути рабів в стійла. ...
Так это разные власти -- этим-то, может, и хочется нарид повозвращать, но и Старая Европа от рабочей силы просто так избавляться вряд ли будет.
Хомякоид написав: Для українців продовжити статус перебування в Європі до 2027 року. З 4 млн. думаю вже відсотків 90 % не повернеться. Це точно можна віднести до фактору дешевєй.
Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется. Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну. Вот и все.
И будет втлна протестов как сейчас в лос анджелесе да и по опьіту арабов никто не вьіганяет , то чего словян вьіганять ?