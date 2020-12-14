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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:42
Вернутся все, кто не нашёл себе работу, как только отменят пособия.
Тупые, ленивые и хитровыпоротые - то есть большинство.
На цену они никак влиять не могут, потому что никогда и не влияли.
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