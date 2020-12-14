Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:Бетон А до речі, Бетон, там зараз управляюча компанія від забудовника? Чи ОСББ? При всіх недоліках "демократії" в ОСББ, наприклад, обговорення кольору фарби лавок на 700 повідомлень, все ж кращого управління для будинку нема. Найкраще для жильців прийняти весь будинок і послати потім забудовника будувати нове, а управлінням зайнятися самим. Тоді вже якщо проголосували жителі за здачу в оренду, то зрозуміло за що і куди підуть ці кошти взамін на урізання комфорту
Там УК від забудовника. Були спроби створити осбб неодноразово, але там сбушне кодло не дасть
Потрапив нарешті в АТБ на Баговутівський (омг... її перейменували). Мій улюблений. Яке ж це щастя, коли магазин абсолютно точно знає що тобі сьогодні потрібно і підсвічує це червоними (тепер чомусь помаранчевими) цінниками. Шопінг займає 5 хвилин. З них 3 - на касі.
Хомякоид написав: Для українців продовжити статус перебування в Європі до 2027 року. З 4 млн. думаю вже відсотків 90 % не повернеться. Це точно можна віднести до фактору дешевєй.
Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется. Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну. Вот и все.
И будет втлна протестов как сейчас в лос анджелесе да и по опьіту арабов никто не вьіганяет , то чего словян вьіганять ?
Арабов боятся. Они кучкуются. У них бешеная рождаемость. Они любят социал, но и на черную работу идут. Дети арабов - будущее Европы. Наши - 0 рождаемость, возраст, зачастую, за 40-50, живут каждый сам по себе, пытаются конкурировать за квалифицированную работу с местными. Ну кому такое понравится? Середньостатистичний виборець вже налаштований проти українців.
airmax78 написав:Потрапив нарешті в АТБ на Баговутівський (омг... її перейменували). Мій улюблений. Яке ж це щастя, коли магазин абсолютно точно знає що тобі сьогодні потрібно і підсвічує це червоними (тепер чомусь помаранчевими) цінниками. Шопінг займає 5 хвилин. З них 3 - на касі.
вы точно из Вены приехали? АТБ это параша. Там только выпечка съедобная. Шёл в гости, по дороге было только АТБ, купил торт мороженое тирамису (200 грн) распечатали, попробовали, выкинули. Потом купил масло 120 грн/200гр и случайно забыл на столе, утром смотрю каким положил такое и лежит, чуть мягче стало. Ни одна капля с него не потекла. Понятно что там за масло. Всем рекомендую.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 чер, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Потрапив нарешті в АТБ на Баговутівський (омг... її перейменували). Мій улюблений. Яке ж це щастя, коли магазин абсолютно точно знає що тобі сьогодні потрібно і підсвічує це червоними (тепер чомусь помаранчевими) цінниками. Шопінг займає 5 хвилин. З них 3 - на касі.
вы точно из Вены приехали? АТБ это параша. Там только выпечка съедобная. Шёл в гости, по дороге было только АТБ, купил торт мороженое тирамису (200 грн) распечатали, попробовали, выкинули. Потом купил масло 120 грн/200гр и случайно забыл на столе, утром смотрю каким положил такое и лежит, чуть мягче стало. Ни одна капля с него не потекла. Понятно что там за масло. Всем рекомендую.
А майонез там хороший 😅😅 І батон Разом - гарний обід
Побував ще пару раз на Нивках (по ділу) . Нивки-Парк рознравився. Надто краудид . Навіть з власним підземним паркінгом буде бісить ота захаращеність автівками.
Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom