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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 чер, 2025 10:29
Wirująświatła написав: airmax78 написав:
Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку
Штрудєль. З получки. Потім до наступної получки - батон з мазіком
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:30
Investor_K написав: Wirująświatła написав: airmax78 написав:
Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку
Витальян, почему не на прайде?
птамуш не могут все делать то что делаете вы)
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:43
Investor_K написав: Wirująświatła написав: airmax78 написав:
Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку
Витальян, почему не на прайде?
Ті хто петляють на самокаті між машинами - вони по замовчуванню. Їм не треба це демонструвати на демонстраціях.
не могут все делать
Боляче.
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:55
Hotab написав:
Побував ще пару раз на Нивках (по ділу) . Нивки-Парк рознравився. Надто краудид . Навіть з власним підземним паркінгом буде бісить ота захаращеність автівками.
Воно як було промисловим гето, так ним і лишається, тільки замість гаражів боксів незрозумілого дитячого кольору халабуди
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:57
С собственным бассейном и лифтом там только у Кагановского, что строил весь этот комплекс.
По видео непонятно где квартира, в Башнях или в Летуале.
Кагановский вроде в Башнях живёт(жил)
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:58
Сейчас на варшавском с задней части ретровиля, доделывают широкую дорогу. Квартал не только напихан коробками домов, но и выполняется градостроительство. А это дорогого стоит
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