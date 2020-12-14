Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom
Вологі мрії київських лендлордів?
Керманичі-дерибаничі нічого не здатні зробити для держави. Їм абсолютно пркуй, яка територія і яка зарплата у населення, і скільки того населення.
Тому тут завжди реалізуються найпримітивніші, найгірші варіанти
ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom
Ніхто не відправить в Україну тих, хто вже інтегрувався, приносить прибутки країніі народжуватиме нових громадянчиків.
Україні не потрібні люди. Керманичі-дерибаничі 34 роки активно роблять все, щоб народ їхав звідси на всі чотири сторони Зверніть увагу, жодні мігранти сюди не їдуть. Лише тікає народ, подалі від керманичів-дерибаничів
Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 чер, 2025 12:37, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom
то есть, вы говорите, что рабовладельцы попросят Европу вернуть им взад своих бежавших рабов?