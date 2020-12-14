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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12344123451234612347
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку
Штрудєль. З получки. Потім до наступної получки - батон з мазіком
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:30

  Investor_K написав:
  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку

Витальян, почему не на прайде?
птамуш не могут все делать то что делаете вы)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:43

  Investor_K написав:
  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку

Витальян, почему не на прайде?

Ті хто петляють на самокаті між машинами - вони по замовчуванню. Їм не треба це демонструвати на демонстраціях.

не могут все делать


Боляче.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:55

  Hotab написав:Побував ще пару раз на Нивках (по ділу) . Нивки-Парк рознравився. Надто краудид . Навіть з власним підземним паркінгом буде бісить ота захаращеність автівками.

Воно як було промисловим гето, так ним і лишається, тільки замість гаражів боксів незрозумілого дитячого кольору халабуди
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:57

  airmax78 написав:Барабашов, чья хата продается? https://www.instagram.com/reel/DKujxept ... B6c2tnNDI4

С собственным бассейном и лифтом там только у Кагановского, что строил весь этот комплекс.
По видео непонятно где квартира, в Башнях или в Летуале.
Кагановский вроде в Башнях живёт(жил)
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас на варшавском с задней части ретровиля, доделывают широкую дорогу. Квартал не только напихан коробками домов, но и выполняется градостроительство. А это дорогого стоит
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 11:26

  BIGor написав:
  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom

Вологі мрії київських лендлордів?

Керманичі-дерибаничі нічого не здатні зробити для держави.
Їм абсолютно пркуй, яка територія і яка зарплата у населення, і скільки того населення.

Тому тут завжди реалізуються найпримітивніші, найгірші варіанти
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 11:29

  Кочевник написав:
  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom

Ніхто не відправить в Україну тих, хто вже інтегрувався, приносить прибутки країніі народжуватиме нових громадянчиків.


Україні не потрібні люди.
Керманичі-дерибаничі 34 роки активно роблять все, щоб народ їхав звідси на всі чотири сторони
Зверніть увагу, жодні мігранти сюди не їдуть.
Лише тікає народ, подалі від керманичів-дерибаничів
Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 чер, 2025 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 11:32

  Бетон написав:Сейчас на варшавском с задней части ретровиля, доделывают широкую дорогу. Квартал не только напихан коробками домов, но и выполняется градостроительство. А это дорогого стоит

Черги стоять, з ранку, у відділах продаж? Ціни все вище?

Ти коли був в провінції, бабено?
Провіеція геть порожня, немає вже людей. І роботи там немає, апріорі.
Кулі, крєпкіе бесхозяйствєнніки - вони такі
Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 чер, 2025 12:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 11:45

  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom


то есть, вы говорите, что рабовладельцы попросят Европу вернуть им взад своих бежавших рабов?
baraka
 
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