Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним. "Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/
Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним. "Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/
Прям так повернуться і все розкуплять на КРЖН. Вологі мрії київських лендлордів.
Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним. "Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/
Прям так повернуться і все розкуплять на КРЖН. Вологі мрії київських лендлордів.
Бігор - лендлорди зацікавлені щоб в них орендували, і не зацікавлені щоб хоть щось розкуповував на КРЖН.