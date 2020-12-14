Будущее Кржн - абсолютно четко и понятно. Впрочем, я с 2011 года пишу про неспособность ылиты что либо создать и организовать. Тупые и жадные ..., ухудшенная копия московитских дерибанщиков, куда им!
Времени уже нет. Петлюровский вагончик ждёт очередную порцию керманычей.
Сергій Флеш
"Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках.
Росія з такою динамікою"рознесе" нам всю країну Шахедами.
Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують.
Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець.
Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню+ РЕБ+мала авіація. Часу у нас немає."