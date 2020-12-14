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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12353123541235512356
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:07

О при...х, строящих дороги во время войны

  gonchik74 написав:Після того, як сьогодні отримав інструкцію поводження під завалами, чомусь подумав, що назву даної теми можна суттєво скоротити. До трьох слів. Та й використання майбутнього часу не доречне:(


Будущее Кржн - абсолютно четко и понятно. Впрочем, я с 2011 года пишу про неспособность ылиты что либо создать и организовать. Тупые и жадные ..., ухудшенная копия московитских дерибанщиков, куда им!

Времени уже нет. Петлюровский вагончик ждёт очередную порцию керманычей.

Сергій Флеш
"Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках.
Росія з такою динамікою"рознесе" нам всю країну Шахедами.
Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують.

Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець.

Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню+ РЕБ+мала авіація. Часу у нас немає."
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«Шахедов становится больше, по-этому нужно усиливать мобилизацию», - Юрий Игнат
Га один шахед - добова поставка тел. Тогда заживьём
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