На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:50
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:47
ЛЛЛ
що не так з ЛЛЛ (крім ШРТ в пішій доступності)?
Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:44
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
що не так з ЛЛЛ (крім ШРТ в пішій доступності)?[/quote]ось ти і скажи шо там не так, я ж про це і питав
зи: я до речі звернув увагу, що вже декілька разів чув на численних відео від системних інвесторів в орендне житло в варшавських, новій англії, грейті тезіс «тут все буде з часом дорожчати» і пригадав з яким апломбом і впевненістю в завтрашньому дні в такому ж дусі висловлювались мешканці русановки про своє житло ще не так давно
та й від своїх колишніх сусідів по оболонській набережній я колись таке ж чув
і шо? і де?
отож
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну шо там нерухомість?
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Скиро догоры
Абы не в рублях
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