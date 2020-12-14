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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12354123551235612357
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:чому так сталось?

На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  kingkongovets написав:чому так сталось?

На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
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kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:47

ЛЛЛ

  kingkongovets написав:
foxluck написав:
  kingkongovets написав:чому так сталось?

На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
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що не так з ЛЛЛ (крім ШРТ в пішій доступності)?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
foxluck написав:[quote="5866272:kingkongovets"]чому так сталось?

На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
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що не так з ЛЛЛ (крім ШРТ в пішій доступності)?[/quote]ось ти і скажи шо там не так, я ж про це і питав

зи: я до речі звернув увагу, що вже декілька разів чув на численних відео від системних інвесторів в орендне житло в варшавських, новій англії, грейті тезіс «тут все буде з часом дорожчати» і пригадав з яким апломбом і впевненістю в завтрашньому дні в такому ж дусі висловлювались мешканці русановки про своє житло ще не так давно
та й від своїх колишніх сусідів по оболонській набережній я колись таке ж чув
і шо? і де?
отож
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну шо там нерухомість?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Скиро догоры
Абы не в рублях
барабашов
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