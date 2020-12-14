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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12356123571235812359>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:28

  Бетон написав:Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.

В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850


Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $

Из-за обстрелов цена упала?

сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Бетон написав:Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.

В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850


Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $

Из-за обстрелов цена упала?

сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:48

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  Бетон написав:Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.

В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850


Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $

Из-за обстрелов цена упала?

сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні

Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні

Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
Сільпо, пара АТБ, Фора. Як це немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Крім одного сучасного будинку усе внше совок
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:49

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  Бетон написав:Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.

В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850


Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $

Из-за обстрелов цена упала?

сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні

40..45 м2. я порівнюю тільки первинку, в яку можна заходити на ремонт. вторинне складно порівняти, треба знати локації і багато чого
в них там газ в основному до 10 поверхів.
500 це нове
хламидники я не в курсі
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:54

  Faceless написав:
Investor_K написав:
барабашов написав:сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
Сільпо, пара АТБ, Фора. Як це немає

трц не має. люди люблять одяг купувати, кіно, дитячі розваги
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Faceless написав:
Investor_K написав:[quote="барабашов"]
сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
Сільпо, пара АТБ, Фора. Як це немає

трц не має. люди люблять одяг купувати, кіно, дитячі розваги[/quote]До Лівобережки рукою подати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:трц не має. люди люблять одяг купувати


https://ostriv.ua/uk/

я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна пробачити - ти не киянин)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:01

  kingkongovets написав:
Бетон написав:трц не має. люди люблять одяг купувати


https://ostriv.ua/uk/

я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)

ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?
Зображення

я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро.
Бетон
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