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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12356123571235812359
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:трц не має. люди люблять одяг купувати


https://ostriv.ua/uk/

я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)

ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?

я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро. ви киян ділите на сорти? А1 А2 В1 В2, як знання мови? чи у вас генетичний код особливий?
а давайте позмагаємось, хто більш українець?
це острів - фігня?) бггг)
а піжаму купити можна будь де, в тому ж комоді накрайняк
але на русанівці є багато речей, яких нема не тільки на околицях а й взагалі більш ніде

а що до змагань, поділянь на сорти і генетичні коди - це не до мене, це твої особисті комплекси і рефлексії

і ще - «скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти» - це про тих «киян», які не знають як вулиці виглядають)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:24

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
Бетон написав:трц не має. люди люблять одяг купувати

https://ostriv.ua/uk/

я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)

ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?

я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро. ви киян ділите на сорти? А1 А2 В1 В2, як знання мови? чи у вас генетичний код особливий?
а давайте позмагаємось, хто більш українець?
це острів - фігня?) бггг)
а піжаму купити можна будь де, в тому ж комоді накрайняк
але на русанівці є багато речей, яких нема не тільки на околицях а й взагалі більш ніде

а що до змагань, поділянь на сорти і генетичні коди - це не до мене, це твої особисті комплекси і рефлексії

і ще - «скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти» - це про тих «киян», які не знають як вулиці виглядають)

я не кажу, що саме острів фігня. можливо, там класний одяг. мені теж багато чого подобається не з мас маркету. я взагалі не ходжу по мережам.
ми розмірковуємо з точки зору покупців нерухомості, споживачів, яким треба всі ці мережеві маркети, бершки H&M та багато іншого, саме тому в них повно народу.
при чому тут що подобається вам особисто.

мої колишні співробітниці-проектувальниці все життя їздили на метро, хоча корінні киянки в поколіннях. вони розповідали, що не знають як виглядають вулиці , бо переміщуються під землею.

не хизуйтеся шовінізмом зі снобізмом. в Парижі, наприклад, мені ніколи не тикали, що я не місцевий, а завжди допомагали знайти шлях, як і в любому європейському місті.
докоряти мені, що не киянин мене не образить абсолютно
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 21 чер, 2025 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:27

  kingkongovets написав:
Бетон написав:трц не має. люди люблять одяг купувати


https://ostriv.ua/uk/

я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна пробачити - ти не киянин)

Мені більше подобається UNIQLO у Варшаві. А ще краще у Брюсселі
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:трц не має. люди люблять одяг купувати


https://ostriv.ua/uk/

я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)

ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?
Зображення

я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро.
Кінотеатр- не так давно закінчили реконструкцію Краків.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Кінотеатр- не так давно закінчили реконструкцію Краків

Глянув на сайті https://krakiv.com.ua/, доволі прикольно що працює. В Кракові є свій аналог - кінотеатр "Київ".
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