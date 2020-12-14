Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)
ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?
я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро. ви киян ділите на сорти? А1 А2 В1 В2, як знання мови? чи у вас генетичний код особливий? а давайте позмагаємось, хто більш українець?
це острів - фігня?) бггг) а піжаму купити можна будь де, в тому ж комоді накрайняк але на русанівці є багато речей, яких нема не тільки на околицях а й взагалі більш ніде
а що до змагань, поділянь на сорти і генетичні коди - це не до мене, це твої особисті комплекси і рефлексії
і ще - «скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти» - це про тих «киян», які не знають як вулиці виглядають)
я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)
ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?
я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро. ви киян ділите на сорти? А1 А2 В1 В2, як знання мови? чи у вас генетичний код особливий? а давайте позмагаємось, хто більш українець?
це острів - фігня?) бггг) а піжаму купити можна будь де, в тому ж комоді накрайняк але на русанівці є багато речей, яких нема не тільки на околицях а й взагалі більш ніде
а що до змагань, поділянь на сорти і генетичні коди - це не до мене, це твої особисті комплекси і рефлексії
і ще - «скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти» - це про тих «киян», які не знають як вулиці виглядають)
я не кажу, що саме острів фігня. можливо, там класний одяг. мені теж багато чого подобається не з мас маркету. я взагалі не ходжу по мережам. ми розмірковуємо з точки зору покупців нерухомості, споживачів, яким треба всі ці мережеві маркети, бершки H&M та багато іншого, саме тому в них повно народу. при чому тут що подобається вам особисто.
мої колишні співробітниці-проектувальниці все життя їздили на метро, хоча корінні киянки в поколіннях. вони розповідали, що не знають як виглядають вулиці , бо переміщуються під землею.
не хизуйтеся шовінізмом зі снобізмом. в Парижі, наприклад, мені ніколи не тикали, що я не місцевий, а завжди допомагали знайти шлях, як і в любому європейському місті. докоряти мені, що не киянин мене не образить абсолютно
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 21 чер, 2025 20:28, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав: і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють
Я таке на прикладі двох ЖК спостерігав. Тільки переїжджають в більшості або в приватні будинки або за кордон. Значну кількість квартир власники пускають в оренду, в не продають. Так і є.
Investor_K написав:квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
Сільпо, пара АТБ, Фора. Як це немає
трц не має. люди люблять одяг купувати, кіно, дитячі розваги
Это не значит, что надо жить в ТРЦ. Совершенно спокойно можно пойти в кино в другом месте. Тем более, если есть разница что смотреть. То-же самое касается одежды. Насчет детских развлекаловок - тоже может захотеться сегодня в Дримтаун, в другой раз в Променаду, в следующий в Лавину, потом в Оушен или (я уже не помню в каком это было) Город профессий. Хотя, ТРЦ - это инфраструктура и существенный плюс к маркетингу.
я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна пробачити - ти не киянин)
Мені більше подобається UNIQLO у Варшаві. А ще краще у Брюсселі
Это не важно, что нравится в Варшаве, Брюсселе или НЙ. Важен сам подход. Почему надо жить по соседству от кинотеатра, магазина одежды или развлекаловки для детей? В кино можно пойти любое или в развлекаловку. А щмотки весь мир онлайн давно покупает. Тем более, если кинотеатр будет под боком, то оно приестся и никто в него ходить не будет.