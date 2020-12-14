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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12358123591236012361>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:40

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:трц не має. люди люблять одяг купувати


https://ostriv.ua/uk/

я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна пробачити - ти не киянин)

Мені більше подобається UNIQLO у Варшаві. А ще краще у Брюсселі

Это не важно, что нравится в Варшаве, Брюсселе или НЙ.
Важен сам подход.
Почему надо жить по соседству от кинотеатра, магазина одежды или развлекаловки для детей?
В кино можно пойти любое или в развлекаловку.
А щмотки весь мир онлайн давно покупает.
Тем более, если кинотеатр будет под боком, то оно приестся и никто в него ходить не будет.

Ну смотрите. Чтобы скупиться семье на неделю, мне из ЯГ нужно садиться в машину и ехать куда-то десяток километров.
Для одного человека, такой стиль жизни норм.
Мне одному трц и гипермаркеты нафиг не сдались.
Я как кингонговец поеду в остров.
Но молодые семьи так не думают. Они выбирают жк с развитой инфраструктурой

Когда были планы на златоустовской построить трц, то жители нескольких ближайших жк, шевченковский, хофман и прочие, потирали руки в ожидании увеличения стоимости самой недвижимости.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.

Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.

Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.

Точно так в Варшаве. Там тоже квартиры возле ТРЦ дороже, быстрее сдаются, про что прямо говорят девелоперы

На русановке нет инфраструктуры. Нет гипермаркета, нет трц. Вероятно, это тригер для движения молодёжи в другие районы, например, на пох, где это всё есть.
ПОХ сам по собі вже "стара потикана ондатра". Зараз там оживлєніє в районі Рівермола, але якщо обирати місце саме для життя, а це на багато років, то я б не робив ставку на ТРЦ-центричність.
Зручність і вибір транспорту (а не майже виключно авто чи, прости господи, маршрутки), зелені зони, супермаркети, що покривають 95% потреб (реальної потреби саме в гіпермаркетах на щодень немає), кафе/прості ресторани/кавʼярні, аптеки(ну це всюди є), медустанови, дитсадки і школи - імхо куди важливіші показники.
В цьому плані у Русанівки є все, обʼєктивно. Гарна набережна з парком, досить близько метро, до центру рукою подати, є кілька супермаркетів, вся набережна всипана кавʼярнями і ресторанчиками, в колишньому готелі Славутич тепер медцентр, поряд на Окіпної алея банків і кілька мед клінік, з кінотеатрів є новенький Краків, і ще невеликий новенький, здається, Старт чи якось так на Соборності, невеличкий торговий центр є на Лівобережній, в разі чого до Проспекту на Чернігівській зовсім недалеко.
Але так, житловий фонд старий, це мінус. Так весь рано чи пізно стає старим.

На цьому фоні Республіка за окружною, за півтора кілометри від метро, наче якась резервація. Зато новенька і з ТРЦ, який ще досі, здається, напівпорожній.
Десь те саме з Варшавським, тільки він ще в більшій сраці в плані транспорту.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я б не робив, ви б не робили ставку, ще хтось не робив би, а натовп робить. І з цим приходиться рахуватись.
Трц республіка забитий.

А в грейт першим чином далеко від рівер мол, тому і дешевий був. Ось і все
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Я б не робив, ви б не робили ставку, ще хтось не робив би, а натовп робить. І з цим приходиться рахуватись.
Трц республіка забитий.

А в грейт першим чином далеко від рівер мол, тому і дешевий був. Ось і все
Ну якщо вже забитий - то чудово, я там нечасто бував.
А натовп то таке. Натовп і в Ірпінь і в Соф Борщагу і в Крюковщину "зробив ставку". Ну та й дай їм бог здоровʼя, я ж не проти
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Фейслессе, чому ви так топите за Русанівку? Ви там щось продаєте чи здаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:22

Та й метро там саме ненадійне з усіх гілок
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Фейслессе, чому ви так топите за Русанівку? Ви там щось продаєте чи здаєте?
Має ж хтось виступити за :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:50

А ще - з вікон будинків першої лінії на Русанівській набережні справді кравивий краєвид на правий берег та Лавру.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мені там подобається лише один новий сучасний на Шамо. І то. Все ж метро Ліаобережка не дуже надійна для використання у воєнний стан
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:37

  foxluck написав:А ще - з вікон будинків першої лінії на Русанівській набережні справді кравивий краєвид на правий берег та Лавру.

Кривавий краєвид це на любителя.
Investor_K
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