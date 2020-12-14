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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12358123591236012361
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:20

  Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.

Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.

Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.

Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения.
Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко.
Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ходити весь час в один і той же трц нормальній людині набридне через місяць-другий, мені так колись остогид караван коли я жив на оболоні

наш нарід «робить ставку» виключно на те, про що йому розповідають в рекламі - на мопи і вентильовані фасади, на канали в рибальському, на парки з карикатурною «набережною» в ірпені, на «піднятися на ліфті в шортах до басейну на даху» в тетрісі і те де

а проблема русанівки тільки в тому, що вік новобудів дуже обмежений, а масове житло моральне застаріває з тією ж швидкістю як і дизайнерські ремонти всередині, а потім закінчується анестезійна дія рекламних слоганів і назовні вилазять обʼєктивні недоліки з якими доведеться жити далі і ні про який ріст вже мова не йде, хіба що хтось психане і знову замутить дизайнерський ремонт в підзастарілому комплексі
kingkongovets
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