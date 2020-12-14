|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 чер, 2025 14:20
Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения.
Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко
.
Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1000
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 766 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 22 чер, 2025 15:09
ходити весь час в один і той же трц нормальній людині набридне через місяць-другий, мені так колись остогид караван коли я жив на оболоні
наш нарід «робить ставку» виключно на те, про що йому розповідають в рекламі - на мопи і вентильовані фасади, на канали в рибальському, на парки з карикатурною «набережною» в ірпені, на «піднятися на ліфті в шортах до басейну на даху» в тетрісі і те де
а проблема русанівки тільки в тому, що хвилина слави новобудів дуже обмежена в часі, а масове житло моральне застаріває з тією ж швидкістю як і дизайнерські ремонти всередині, а потім закінчується анестезійна дія рекламних слоганів і назовні вилазять обʼєктивні недоліки з якими доведеться жити далі і ні про який ріст вже мова не йде, хіба що хтось психане і знову замутить дизайнерський ремонт в підзастарілому комплексі
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11688
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2723 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:58
Бетон написав:
Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Точно так в Варшаве. Там тоже квартиры возле ТРЦ дороже, быстрее сдаются, про что прямо говорят девелоперы
На русановке нет инфраструктуры. Нет гипермаркета, нет трц. Вероятно, это тригер для движения молодёжи в другие районы, например, на пох, где это всё есть.
Так а в чем проблема раз в сколько-то там недель сесть в машину и подъехать в ТРЦ? Как по мне, так еще лучше. Эдакий семейный ритуал.
То что возле ТРЦ дороже - я-ж не спорю, но повторяю - это маркетинг.
Особой необходимости иметь под боком именно ТРЦ, а не супермаркет - нет.
Вот возьмем к примеру кофепитие.
Вы идете в ТРЦ выпить кофе. И это типа удобно, что не надо далеко идти.
Я иду на кухню и включаю машину. И это еще ближе и удобней. Но что мне можно продать? Разве что кофе-машину.
Так и с ТРЦ. Нет абсолютно никакого резона "жить в ТРЦ", кроме маркетинга и понтов.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17534
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8621 раз.
- Подякували: 5431 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
5
7
Додано: Нед 22 чер, 2025 18:10
foxluck написав:
А ще - з вікон будинків першої лінії на Русанівській набережні справді кравивий краєвид на правий берег та Лавру.
Вид тут чудовий. І набережна красива. Можливо, одна з найкрасивіших
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5226
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 22 чер, 2025 18:16
Damien написав: Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения.
Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко
.
Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
Ошибочно, значит ошибочно.
Значит трц никакого влияния на недвижимость не оказывает.
Решено.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5226
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 22 чер, 2025 18:18
Прошёлся по Волошской. Запах лип после дождя - нечто
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5226
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 22 чер, 2025 18:53
Investor_K написав:
Шмотки треба приміряти. Це не побут техніка
На самом деле, разве что обувь, костюмы и еще что-то некритичное.
Остальное можно покупать онлайн. Ну еще может что-то ну очень дорогое типа дубленок, норковых шуб и тп.
Хотя, конечно, есть разница между стабильностью размеров в Украине и в США.
И если у меня в Украине покупаемая обувь подходила от заявленных 42 до 44, то в США это в диапазоне 10-10.5.
Вот продукты я-бы не стал заказывать онлайн.
Поэтому наличие хорошего продуктового супермаркета действительно важно.
Хотя мы одни продукты покупали в Сильпо, другие в Ашане, третьи в Метро, а кондитерскую выпечку когда в киоске БКК на Победе, когда в магазе на Чаадаева, еще в каком-то магазинчике на Киквидзе.
И невозможно чтобы это все было в одном месте и где-бы все еще и жили.
Так что это просто надо принять и не париться наличием именно тээрцэ при выборе локации недвиги.
Кстати, а что сейчас в Украине с привязкой школ под место жительства?
В США именно это и определяет в первую очередь стоимость недвиги.
Никто не будет платить овер за жилье, относяшееся к хреновой школе.
А за харчами ездят в супермаркеты и не ноют.
Не, ну реально, вот есть выбор - или чтобы ребенок ходил в хорошую школу и ездить за провизией условно с Татарки на Петровку или чтобы в отстойную школу, но зато чтобы прямо в доме был кинотеатр и развлекаловка для детей?
Неужели люди выберут второе и их ребенок будет к концу школы "читать, писать и считать"?
И что лучше - парковая зона перед окнами или ТРЦ в пешей доступности, но 6 полосное шоссе под окнами?
Да даже хрущезастройка имеет то преимущество, что там нет толп народа, который в одно время с 30 этажей, по 20 квартир на этаж и 10+ подъездами помноженное на огромное количество новостроев на кв см, в один момент вываливает из своих нор и создает иллюзию массового безумия.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17534
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8621 раз.
- Подякували: 5431 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
5
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25314
|17081462
|
|
|1380
|6179642
|
|
|3
|69204
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|