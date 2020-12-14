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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12361123621236312364
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:33

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Хомякоид
Тим не менше є-осельні гроші вигрібаються з випередженням графіку і стоять черги «дайте ще».


Думаю це капля в морі порівнюючи кредитуввання в жирних 2005 - 2008 роках.
Тоді нагадую було 200 бінків. Зараз близько 60.

Все вказую що далі тількт вниз. Допоки не закінчаться феєєрверки.

Кто там выгребается.
Финансирование вообще можно сказать ноль
Продавцы массово не хотят даже показывать е осельщикам. Потому что это 3. 4 месяца ждать
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хроніки ніщеброда.

по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)

3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років

якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.



=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається

багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:хроніки ніщеброда.

по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)

3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років

якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.



=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається

багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
Вітаю
Faceless
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