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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 чер, 2025 08:33
Хомякоид написав: Hotab написав:Хомякоид
Тим не менше є-осельні гроші вигрібаються з випередженням графіку і стоять черги «дайте ще».
Думаю це капля в морі порівнюючи кредитуввання в жирних 2005 - 2008 роках.
Тоді нагадую було 200 бінків. Зараз близько 60.
Все вказую що далі тількт вниз. Допоки не закінчаться феєєрверки.
Кто там выгребается.
Финансирование вообще можно сказать ноль
Продавцы массово не хотят даже показывать е осельщикам. Потому что это 3. 4 месяца ждать
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Додано: Пон 23 чер, 2025 08:52
хроніки ніщеброда.
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Востаннє редагувалось boshetyn
в Пон 23 чер, 2025 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 08:54
boshetyn написав:хроніки ніщеброда.
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
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Додано: Пон 23 чер, 2025 08:59
boshetyn написав:...чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років...
що нетак з документами - чого не вистачає нотаріусу для укладання ДКП?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:35
boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Ви оперуєте такими термінами як нешахедна сторона та неприльотний район.
Можете більш детально розписати ?
Якщо не для широкого загалу то в приват.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:42
boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року.
27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року.
Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.
Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:51
Хомякоид написав: boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року.
27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року.
Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.
Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.
Що там Чабанчики? У скільки оцінюються?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:54
Хомякоид написав:
Ви оперуєте такими термінами як нешахедна сторона та неприльотний район.
Можете більш детально розписати ?
Якщо не для широкого загалу то в приват.
прильотний район - поруч якись заводи або обєкти критичної важливості
шахедна сторона - будинок стоїть широкою стороною і вікна виходять на один з напрямків, кудою постійно залітають шахеди і будинок слабо прикритий (в моєму випадку - 16поверхівка за 200м аж)
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:56
Хомякоид написав:
[
Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року.
27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року.
Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.
Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.
2002р (початок року)
знайомий продавав дві двушки. 14 і 11к
купляв трьошку - 17к
ще одна знайома тоді встигла трьошку за 19 купити.
а з літа почався шалений дорожай
Востаннє редагувалось boshetyn
в Пон 23 чер, 2025 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 10:01
Faceless написав: Хомякоид написав: boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року.
27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року.
Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.
Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.
Що там Чабанчики? У скільки оцінюються?
Враховуючи інфляцію вже нижче ніж я купував в 2012 році.
Навіть враховуючи наявність 10 річного ремонту.
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