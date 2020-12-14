Хомякоид написав:boshetyn написав:хроніки ніщеброда.
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
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по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року.
27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року.
Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.
Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.
Вони повинні дійти і в реальних цифрах, з нашими бесхозяйствєнними корупціонерами-дерибанщиками.
Дайош побільше ремонтів доріг і перекладки плитки в метро!
Жодних балістичних ракет і дальніх БПЛА, вони не потрібні уродам!