Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.
А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.
airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.
А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.
Создаётся впечатление, что есть умные, советуют четвёртый год ничего не покупать и все остальные, кто не знает ничего такого и сидят в отделах продаж выгребая квартиры.
Тут другой тригер. Возможно, люди смирились и поняли, что война навсегда, порешали и живут по правилам системы. А обстрелы, ну что обстрелы. Выжил ночью, пошевелил пальцами, если шевелятся, значит можно вставать покупать квартиру
Freza написав:Киев - самый "обстреливаемый" город-миллионник:
▪️Шевченковский – самый обстреливаемый район Киева; ▪️в эпицентре ударов также чаще всего оказывались Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы; ▪️Безопаснее всего жить на Троещине.
Спасибо огромное. Без вас я бы в жизни не догадался об этом. Вчера, когда пролетело две ракеты над головой, разве можно было кому-то из жителей столицы подумать, что они летят что-то обстреливать? А корейский металлолом? Возможно, непосвященному обывателю кажется, что это сброс квашеной кимчхи? Двести Шахедов пикирует с таким, знаете, приятным тембром, ну как дырчик летней ночью на пустой дороге вас будит и вам хочется его убить
airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.
А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.
100%, розуму немає у пересічного. Тим більше, нинішній рівень освіти не дозволяє людям узагальнювати і систематизувати інформацію.
Просто домашні хом'ячки, які живуть одним днем. Саме вони вибрали кравчука, януковича і "вайнинєбудєт", саме вони проголосували за тотальну деіндустріалізацію, депопуляцію цієї території.
Демократія тут не працює. І взагалі, тут не демократія, а охлократія. Власть черні.
Можна сравнить Израиль и Украину. Весьма печально. Абсолютно разные государства, хотя якобы и там и там демократия. Руководство Израиля и самостийные уроды-дерибаншики-проепщики - люди с разных планет. Суть самостийного государства, его фундамент - это коррупция и безграмотность, на всех уровнях. Уроды построили здесь кусок Московии, и даже доминирующий язык - русский, за 34 года существования!
airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.
А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.
Деньги не украинские, не заработанные. Это помощь партнёров дерибанится. ЕС и Японии. Не создание собственной военной индустрии, не производство собственных баллистических ракет. Нет, цели попроще у уродов. Украсть/отдерибанить и построить маеток в 3 этажа с бетонным забором 2,5 метра, и садок и млынок.
Национальная идея - дерибан, коррупция и примитивизм (агропридаток Африки). Скоро занавес должен закрыться, при таком управлении.
Если государство устоит, в виде огрызка территории, без черноземов, без орошаемого земледелия - с чего оно жить будет? Ни индустрии, ни сельского хозяйства, ни населения - ничего! Бесславный итог правления придурковатых полуграмотных дерибанщиков-коррупционеров. Второй раз за сто лет!