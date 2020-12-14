Додано: Пон 23 чер, 2025 23:29

airmax78 написав: В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання. В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.

Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.