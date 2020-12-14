Чего ты паришься о государстве? Мы столько раз были в разных составах.
Страна, территории никуда не денутся.
Власть и государство это вообще временно. Ну не жизнеспоспобно. Будет другое, третье, четвёртое)
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Додано: Вів 24 чер, 2025 07:40
Чего ты паришься о государстве? Мы столько раз были в разных составах.
Страна, территории никуда не денутся.
Власть и государство это вообще временно. Ну не жизнеспоспобно. Будет другое, третье, четвёртое)
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