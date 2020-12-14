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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12364123651236612367
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 07:40

  Frant написав:Если государство устоит, в виде огрызка территории, без черноземов, без орошаемого земледелия - с чего оно жить будет? Ни индустрии, ни сельского хозяйства, ни населения - ничего!
Бесславный итог правления придурковатых полуграмотных дерибанщиков-коррупционеров. Второй раз за сто лет!

Чего ты паришься о государстве? Мы столько раз были в разных составах.
Страна, территории никуда не денутся.
Власть и государство это вообще временно. Ну не жизнеспоспобно. Будет другое, третье, четвёртое)
Бетон
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