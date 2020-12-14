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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 07:40
Frant написав:
Если государство устоит, в виде огрызка территории, без черноземов, без орошаемого земледелия - с чего оно жить будет? Ни индустрии, ни сельского хозяйства, ни населения - ничего!
Бесславный итог правления придурковатых полуграмотных дерибанщиков-коррупционеров. Второй раз за сто лет!
Чего ты паришься о государстве? Мы столько раз были в разных составах.
Страна, территории никуда не денутся.
Власть и государство это вообще временно. Ну не жизнеспоспобно. Будет другое, третье, четвёртое)
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Додано: Вів 24 чер, 2025 08:32
Бетон написав: Frant написав:
Если государство устоит, в виде огрызка территории, без черноземов, без орошаемого земледелия - с чего оно жить будет? Ни индустрии, ни сельского хозяйства, ни населения - ничего!
Бесславный итог правления придурковатых полуграмотных дерибанщиков-коррупционеров. Второй раз за сто лет!
Чего ты паришься о государстве? Мы столько раз были в разных составах.
Страна, территории никуда не денутся.
Власть и государство это вообще временно. Ну не жизнеспоспобно. Будет другое, третье, четвёртое)
Євреї в 1939 році теж думали що проканає. Зараз вони вже навчені. А для деяких людей дуже туго доходить.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 08:43
BIGor написав: Бетон написав: Frant написав:
Если государство устоит, в виде огрызка территории, без черноземов, без орошаемого земледелия - с чего оно жить будет? Ни индустрии, ни сельского хозяйства, ни населения - ничего!
Бесславный итог правления придурковатых полуграмотных дерибанщиков-коррупционеров. Второй раз за сто лет!
Чего ты паришься о государстве? Мы столько раз были в разных составах.
Страна, территории никуда не денутся.
Власть и государство это вообще временно. Ну не жизнеспоспобно. Будет другое, третье, четвёртое)
Євреї в 1939 році теж думали що проканає. Зараз вони вже навчені. А для деяких людей дуже туго доходить.
Хороший пример. Очень хороший, когда ни страны ни территории, но государство пытаются впихать.
Пример в яблочко
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Додано: Вів 24 чер, 2025 09:01
airmax78 написав:
В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Репатріації та відбудова. КРЖН - вжухххх.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 09:05
flyman написав: airmax78 написав:
В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Репатріації та відбудова. КРЖН - вжухххх.
чиновники вмтрачають державні гроші не на створення оборонної індустрії, а на будівництво доріг і 25-поверхових новобудів.
Балістичні ракети і порохові заводи їм не потрібні.
Тому результат війни вже очевидний.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 09:07
BIGor написав: Бетон написав: Frant написав:
Если государство устоит, в виде огрызка территории, без черноземов, без орошаемого земледелия - с чего оно жить будет? Ни индустрии, ни сельского хозяйства, ни населения - ничего!
Бесславный итог правления придурковатых полуграмотных дерибанщиков-коррупционеров. Второй раз за сто лет!
Чего ты паришься о государстве? Мы столько раз были в разных составах.
Страна, территории никуда не денутся.
Власть и государство это вообще временно. Ну не жизнеспоспобно. Будет другое, третье, четвёртое)
Євреї в 1939 році теж думали що проканає. Зараз вони вже навчені. А для деяких людей дуже туго доходить.
Бетон тупий як бетон.
Він думає, що знову відсидиться аґв Польщі, потім приїде і буде росіянам продавати новобуди.
Буде зовсім по іншому.
Придурки зрозуміють це, дещо пізніше
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 24 чер, 2025 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 09:13
airmax78 написав:
Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни
То що там - вже тиждень пройшов, а "щирий Віденський патріот України" вже мав відмітитись в тцк і пройти влк?
То що - ще так і не ходив, чи написали "непридатний"?
Чи нуйогонах - і так скоро війна закінчиться?
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