То що там - вже тиждень пройшов, а "щирий Віденський патріот України" вже мав відмітитись в тцк і пройти влк?
То що - ще так і не ходив, чи написали "непридатний"?
Чи нуйогонах - і так скоро війна закінчиться?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:13
Re: Коли?
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:34
І на Троєщині гарно розвинена інфраструктура. Повно магазинів з ввічливими охоронцями
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:46
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:35
На чужих грошах, гарно виходить.
Якщо на своїх - буде сумно.
Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, пройоп територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
|