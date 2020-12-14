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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:34
Freza написав:
Киев - самый "обстреливаемый" город-миллионник:
▪️Шевченковский – самый обстреливаемый район Киева;
▪️в эпицентре ударов также чаще всего оказывались Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы;
▪️Безопаснее всего жить на Троещине.
І на Троєщині гарно розвинена інфраструктура. Повно магазинів з ввічливими охоронцями
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Додано: Вів 24 чер, 2025 09:46
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Додано: Вів 24 чер, 2025 10:35
flyman написав: airmax78 написав:
В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Репатріації та відбудова. КРЖН - вжухххх.
На чужих грошах, гарно виходить.
Якщо на своїх - буде сумно.
Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, пройоп територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:04
Frant написав:
Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, пройоп територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють...
що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи.
Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу.
В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:16
Slon_Nosov написав: Frant написав:
Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, пройоп територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють...
що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи.
Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу.
В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Після того, як ЄС і Японія покажуть керманичам-дерибаничам "кузькіну мать" і перестануть фінансувати корупцію, гривна миттєво обвалиться в 3-4 рази, а київська нерухомість - в 1,5-2 рази. Питання часу.
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