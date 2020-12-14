Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, ... територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють... що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи. Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу. В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Frant написав:Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, ... територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють... що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи. Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу. В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?
Frant написав:Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, ... територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють... що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи. Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу. В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?