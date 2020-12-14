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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 17:46
Феодал
Не все ж айті визначається, і далеко не всі в ньому прац
Станом на 2024 рік, середня та медіанна зарплата в Ізраїлі мають помітну різницю, що відображає економічну нерівність у країні.
Середня зарплата (Bruto – до сплати податків):
• Приблизно 12,000 – 13,000 шекелів на місяць.
Це середнє арифметичне значення, яке враховує дуже високі зарплати (наприклад, у хай-тек секторі), тому цифра може бути вищою за типову зарплату для більшості населення.
Медіанна зарплата:
• Приблизно 8,000 – 9,000 шекелів на місяць.
Це значення “посередині” – тобто половина працюючих отримує менше цієї суми, а половина – більше. Воно краще відображає ситуацію для “типового” працівника.
⸻
Додаткові деталі:
• У хай-тек сфері середня зарплата може сягати 25,000–30,000 шекелів і більше.
• У державному секторі, освіті, обслуговуванні зарплати зазвичай ближчі до 7,000–9,000 шекелів.
• Мінімальна зарплата у 2024 році — 5,571 шекель на місяць (повна ставка).
Станом на червень 2025 року курс шекеля до долара коливається в межах 3.6–3.7 шекеля за 1 долар США. Візьмемо середній курс 3.65 для обрахунку.
💰 Зарплати в Ізраїлі в доларах (до сплати податків, bruto):
Показник У шекелях У доларах США (≈3.65)
Середня зарплата ₪12,000–13,000 $3,290 – $3,560
Медіанна зарплата ₪8,000–9,000 $2,190 – $2,465
Мінімальна зарплата ₪5,571 $1,525
Примітка: після податків сума буде менша, особливо для середньої зарплати. Наприклад, з ₪12,000 bruto можна отримати близько ₪9,500–10,000 netto, тобто ≈ $2,600–2,740.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:47
Феодал написав: kingkongovets написав:
а чого б вам, наприклад, не поцікавитись цінами на ізраїльську нерухомість в контексті військових подій, які відбуваються там зараз і багато-багато років до цього, га?
дуже дешевіє там нерухомість після чергового напруження і обстрілів? забивав там хтось вікна в Ашдоді, Беер-Шеві та інших містечках біля кордону з сектором Газа після 07/11/23?
ви взагалі в курсі які там на неї ціни? можна навіть заради хохми порівняти з цінами в мирній Турціі гг
харош вже лякалки обсасивать, смішно дивитись на ваші панічні «експердні» висери
життя йде, нерухомість потрібна і її будуть купувати і орендувати попри вашу апокаліптичну маячню
я понимаю что хочется "дорожай", ну чудес не бывает
штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)
Зп - 5к$ ничинающий айтишник, выпить кофе - 5$ примерно
А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить
другие факторы перечислять?
тобто нерухомість у воюючій багато років країні чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?
я розумію, що вам традиційна українська меншовартність давно відсушила усі мізки і звела на нуль критичне сприйняття реальності, але ж є факти, які ти своїми дитячими перечисленнями не спростуєш
та шо там вже той Ізраїль, то я так, заради хохми згадав думав може у вас мізки ввімкнуться, але куди там
в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність
вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)
зи: про «супервеликі» ізраїльські квартири і відсутність там маленького житла поржав - це повна маячня
маячню про зп в 5к$ взагалі обговорювати смішно
черговий злив, феодал)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 24 чер, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:05
ага ага, а ну накидайте кого в Києві можна на 500 доларів в місяць найняти? якого фахівця?
хіба що такого ж як він хрона щось по ночах сторожити та бомбосховища відчиняти/зачиняти
бльооо, який феєричний маразм
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:16
kingkongovets написав: Феодал написав: kingkongovets написав:
а чого б вам, наприклад, не поцікавитись цінами на ізраїльську нерухомість в контексті військових подій, які відбуваються там зараз і багато-багато років до цього, га?
дуже дешевіє там нерухомість після чергового напруження і обстрілів? забивав там хтось вікна в Ашдоді, Беер-Шеві та інших містечках біля кордону з сектором Газа після 07/11/23?
ви взагалі в курсі які там на неї ціни? можна навіть заради хохми порівняти з цінами в мирній Турціі гг
харош вже лякалки обсасивать, смішно дивитись на ваші панічні «експердні» висери
життя йде, нерухомість потрібна і її будуть купувати і орендувати попри вашу апокаліптичну маячню
я понимаю что хочется "дорожай", ну чудес не бывает
штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)
Зп - 5к$ ничинающий айтишник, выпить кофе - 5$ примерно
А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить
другие факторы перечислять?
тобто нерухомість у воюючій багато років країні чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?
я розумію, що вам традиційна українська меншовартність давно відсушила усі мізки і звела на нуль критичне сприйняття реальності, але ж є факти, які ти своїми дитячими перечисленнями не спростуєш
та шо там вже той Ізраїль, то я так, заради хохми згадав думав може у вас мізки ввімкнуться, але куди там
в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність
вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)
зи: про «супервеликі» ізраїльські квартири і відсутність там маленького житла поржав - це повна маячня
маячню про зп в 5к$ взагалі обговорювати смішно
черговий злив, феодал)
желаю вам пожить там какое-то время, будете знать больше и не позорится на форуме сравнивая эти две страны
Востаннє редагувалось Феодал
в Вів 24 чер, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:23
Феодал написав:желаю вам пожить там какое-то время, будете знать больше и не позорится на форуме сравнивая эти две страны
не соромно так ганебно зливатись?
«квартири в ізраїлі ро 1 млн$, а зп по 5к$», бугогогаа)))
бля, де ж ви такі беретесь?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:30
kingkongovets написав:
Феодал написав:желаю вам пожить там какое-то время, будете знать больше и не позорится на форуме сравнивая эти две страны
не соромно так ганебно зливатись?
«квартири в ізраїлі ро 1 млн$, а зп по 5к$», бугогогаа)))
бля, де ж ви такі беретесь?
а такие как вы, откуда берутся?
мне жаль что вы никогда из страны не выезжали, по этому знаете мало
посуточная аренда в Тель-Авиве примерно 100$/сутки
Практикующий врач в Ассута/Ихилов имеет зп примерно 10к$/месяц
Вам лучше не умничать про Израиль
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:43
Феодал написав: kingkongovets написав:
Феодал написав:желаю вам пожить там какое-то время, будете знать больше и не позорится на форуме сравнивая эти две страны
не соромно так ганебно зливатись?
«квартири в ізраїлі ро 1 млн$, а зп по 5к$», бугогогаа)))
бля, де ж ви такі беретесь?
а такие как вы, откуда берутся?
мне жаль что вы никогда из страны не выезжали, по этому знаете мало
синку, скільки тобі було в 1995ом? ти взагалі вже на світі існував? та нехай хоча б у вигляді мутної краплі?
а я тоді вже був ексклюзивним постачальником в Україну одного стратегічного засобу і встиг же всю ту ізраіловку обʼїздити уздовж та поперек
не сміши і тихше будь
нормальний врач і айтішник заробл є і в Україні не менше, це дуже примітивні маніпуляціі
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:52
kingkongovets написав: Феодал написав: kingkongovets написав:
не соромно так ганебно зливатись?
«квартири в ізраїлі ро 1 млн$, а зп по 5к$», бугогогаа)))
бля, де ж ви такі беретесь?
а такие как вы, откуда берутся?
мне жаль что вы никогда из страны не выезжали, по этому знаете мало
синку, скільки тобі було в 1995ом? ти взагалі вже на світі існував? та нехай хоча б у вигляді мутної краплі?
а я тоді вже був ексклюзивним постачальником в Україну одного стратегічного засобу і встиг же всю ту ізраіловку обʼїздити уздовж та поперек
не сміши і тихше будь
нормальний врач і айтішник заробл є і в Україні не менше, це дуже примітивні маніпуляціі
Давай конструктивно, я с их клиниками тесно связан по работе, до ковида много проживал на территории Израиля и очень хорошо знаю что там происходит
это ты можешь своим покупателям рассказывать что Украина - не уступает Израилю и по этому у нас может быть только "дорожай"
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:57
Frant написав:
Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.
кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.
вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).
Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать. Потужна аграна краина-полигон.
Востаннє редагувалось baraka
в Вів 24 чер, 2025 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 19:02
baraka написав: Frant написав:
Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.
кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.
вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).
Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать.
Це проблема загальносвітова, а не суто українська. В світі економічна криза, ще й Трамп всі надії компаній на 2025 рік закопав майже одразу.
А поспішати хоронити цілу галузь не треба.
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