|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:05
Феодал написав:Давай конструктивно, я с их клиниками тесно связан по работе, до ковида много проживал на территории Израиля и очень хорошо знаю что там происходит
это ты можешь своим покупателям рассказывать что Украина - не уступает Израилю и по этому у нас может быть только "дорожай"
не сепети і не грузи мене ілудом про лікарів, які і в Україні прекрасно себе почувають
я запропонував порівняти ціни на житло в мирній курортній Турціі і в вічно воюючому оточеному агресивними ворогами Ізраілі з його такими ж вічними скандалами і кризисами а кнессете і з постійними звинуваченнями політиків в зраді, неефективності, договорняках і корупцііі зі слабкою надією
що у вас ввімкнуться мізки, нашо ти тут як той акурт трусиш в уха про те за шо не питали, уникаєш прямих пттань а натомість переходиш на особистості
в в менеинемає покупців і я ніколи не топив за дорожай, мені від того жодного зиску, я живу не спекуляцією, а орендою, що ж ви такі блін примітивні
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 24 чер, 2025 19:07, всього редагувалось 1 раз.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11697
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2724 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:07
Faceless написав: baraka написав: Frant написав:
Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.
кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.
вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).
Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать.
Це проблема загальносвітова, а не суто українська. В світі економічна криза, ще й Трамп всі надії компаній на 2025 рік закопав майже одразу.
А поспішати хоронити цілу галузь не треба.
да, за бугром тоже наблюдается жопочка, есть такое.
но после кризиса айти не восстановится в том же объёме.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5470
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 917 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:08
в Израиле, кстати, в 1990 году было около 5 млн человек, а сейчас около 10.
население Украины в 1990 52 млн, а сейчас в тех же границах миллионов 36, так еще и возрастной состав совсем другой.
понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем…
представляю, как бы выглядела Украина, будь в ней 100 млн человек сейчас. в Киеве было б миллионов 14, и нынешние города-спутники были б давно районами. совсем другой расклад и экономика. а так, болото… все больше бросается в глаза засилье пенсионеров на улицах да разных странных людей.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:16
baraka написав: Faceless написав:
baraka написав:[quote="5867831:Frant"]Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.
кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.
вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).
Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать.
Це проблема загальносвітова, а не суто українська. В світі економічна криза, ще й Трамп всі надії компаній на 2025 рік закопав майже одразу.
А поспішати хоронити цілу галузь не треба.
да, за бугром тоже наблюдается жопочка, есть такое.
но после кризиса айти не восстановится в том же объёме.[/quote]Як відновиться чи не відновиться ІТ залежить знову ж таки від загальносвітових тенденцій, особливо від AI, і відповідно в Україні так само.
Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36349
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8227 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:16
baraka написав: Frant написав:
Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.
кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.
вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).
Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать. Потужна аграна краина-полигон.
baraka написав:
да, за бугром тоже наблюдается жопочка, есть такое.
но после кризиса айти не восстановится в том же объёме.
В Польщі пропонують в півтора рази більше, ось така там опочька приходе.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 24 чер, 2025 19:18, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39848
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:17
smdtranz написав:понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем...
о, ще один маніпулятор
де я порівнюю
Київ з Ізраілем, навіщо ця брехня? я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність
а взагалі проблем вистачає і України і у Ізраїля і загалом геть у всіх, але далеко не всі як пересічні Українці з такою насолодою чухають свої меншовартісні комплекси
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11697
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2724 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:21
smdtranz написав:в Израиле, кстати, в 1990 году было около 5 млн человек, а сейчас около 10.
население Украины в 1990 52 млн, а сейчас в тех же границах миллионов 36, так еще и возрастной состав совсем другой.
понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем…
представляю, как бы выглядела Украина, будь в ней 100 млн человек сейчас. в Киеве было б миллионов 14, и нынешние города-спутники были б давно районами. совсем другой расклад и экономика. а так, болото… все больше бросается в глаза засилье пенсионеров на улицах да разных странных людей.
Трохи не так. Ізраїль по розміру як Київська область, з населенням як три Києва, чи як два Києва і дві області. Це не те щоб екстремально велика щільність населення. При цьому населення розподілене більш рівномірно, міста не мільйонники, а приблизно як наші облцентри. Тому "тіснота" сильно перебільшена
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36349
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8227 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:22
Faceless написав:
Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.
Криза ещё толком не начиналась, мы в конце 2007 года, имхо
Пауел уже греет рынок предстоящим снижением ставки
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5470
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 917 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:25
baraka написав: Faceless написав:
Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.
Криза ещё толком не начиналась, мы в конце 2007 года, имхо
Пауел уже греет рынок снижением ставок
Тут Флайману х1.5 пропонують, не відлякуйте щастя
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36349
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8227 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 19:30
Додам води на млин "вкиєвівсезбс":
в моєму будинку не з'їхав жоден з орендарів комерції. Більш того 2 нових з'явилося вже під час війни.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42909
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 986 раз.
- Подякували: 5350 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25314
|17084981
|
|
|1380
|6212189
|
|
|3
|69488
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|