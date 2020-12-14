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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 20:47
Феодал написав:
штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)
Брехня ...
Феодал написав:
Зп - 5к$ ничинающий айтишник
Брехня ...
Феодал написав:
А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить
Это я уже слышал ... в Украине земли мало и она заканчивается )
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:59
Faceless написав:
smdtranz написав:в Израиле, кстати, в 1990 году было около 5 млн человек, а сейчас около 10.
население Украины в 1990 52 млн, а сейчас в тех же границах миллионов 36, так еще и возрастной состав совсем другой.
понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем…
представляю, как бы выглядела Украина, будь в ней 100 млн человек сейчас. в Киеве было б миллионов 14, и нынешние города-спутники были б давно районами. совсем другой расклад и экономика. а так, болото… все больше бросается в глаза засилье пенсионеров на улицах да разных странных людей.
Трохи не так. Ізраїль по розміру як Київська область, з населенням як три Києва, чи як два Києва і дві області. Це не те щоб екстремально велика щільність населення. При цьому населення розподілене більш рівномірно, міста не мільйонники, а приблизно як наші облцентри. Тому "тіснота" сильно перебільшена
але чуть більше чим половина двох Києвів та областей пустеля, будєттокодаражать
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