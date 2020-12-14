Брехня ...
Брехня ...
Это я уже слышал ... в Украине земли мало и она заканчивается )
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:47
Брехня ...
Брехня ...
Это я уже слышал ... в Украине земли мало и она заканчивается )
Додано: Вів 24 чер, 2025 20:59
але чуть більше чим половина двох Києвів та областей пустеля, будєттокодаражать
Додано: Вів 24 чер, 2025 22:08
както не логично.
Криза еще не началась и мы в конце 2007, а рынок греется ПРЕДСТОЯЩИМ СНИЖЕНИЕМ ставки.
Так если ставка снизится, тто какой в пень кризис?
Тогда будет разгон рынков.
Это уж потом, после разогрева и некоторого времени, ставку будут опять вниз давить и придет следующий кризис.
Нынешний кризис и обусловлен высокой ставкой, которую подняли, чтобы выпылесосить ковидные деньги дабы уменьшить скорость обесценивания доллара.
Трамп хотел понижения ставки, но Пауэл пока держится.
Трамп даже хотел его уволить из-за этого. Только это не в его власти.
Додано: Вів 24 чер, 2025 22:52
Хороший пример для понимания того, что в Украине не будет таких цен, как, например, в соседней Чехии. Ибо в первую очередь важен усредненный качественный состав населения и качество экономики, наличие природных ресурсов, а не наличие угрозы. Пусть это несколько грубовато, но в Украине с этим печально.
Если бы в Израиле не было периодических боевых действий, то там цены были бы еще выше по сравнению с Турцией. Ибо с природными ресурсами у обоих туго, но среднестатистический еврей в разы умнее среднестатистического турка. Ибо пока турок выращивает апельсины/помидоры, еврей взламывает IOS, делает ядерные ракеты, уникальные операции в офтальмологии и микрохирургии.
Вам несказанно повезло, что в 90-е Вы уже были не ребенком и удалось сколотить начальный капитал. А дальше уже, как говорится, "деньги к деньгам липнут". Родись бы Вы на десять лет позже - не было бы этого пафоса в высказываниях с оскорблениями всех вокруг. Как, собственно, не было бы и самой недвиги под аренду.
Все Ваше понимание происходящих вокруг процессов, как у киргиза, сводится к "что вижу - о том и пою"(причем даже не всегда "вижу", чаще "мне рассказали"). А вот разобраться почему именно так оно происходит, что может произойти потом при наличии этих фактов - недосягаемо.
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