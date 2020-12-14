Додано: Вів 24 чер, 2025 22:52

kingkongovets написав: тобто нерухомість у воюючій багато років країні(Израиль-прим.) чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції? тобто нерухомість у воюючій багато років країні(Израиль-прим.) чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?

kingkongovets написав: в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність



вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)



в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війнивам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)

Хороший пример для понимания того, что в Украине не будет таких цен, как, например, в соседней Чехии. Ибо в первую очередь важен усредненный качественный состав населения и качество экономики, наличие природных ресурсов, а не наличие угрозы. Пусть это несколько грубовато, но в Украине с этим печально.Если бы в Израиле не было периодических боевых действий, то там цены были бы еще выше по сравнению с Турцией. Ибо с природными ресурсами у обоих туго, но среднестатистический еврей в разы умнее среднестатистического турка. Ибо пока турок выращивает апельсины/помидоры, еврей взламывает IOS, делает ядерные ракеты, уникальные операции в офтальмологии и микрохирургии.Вам несказанно повезло, что в 90-е Вы уже были не ребенком и удалось сколотить начальный капитал. А дальше уже, как говорится, "деньги к деньгам липнут". Родись бы Вы на десять лет позже - не было бы этого пафоса в высказываниях с оскорблениями всех вокруг. Как, собственно, не было бы и самой недвиги под аренду.Все Ваше понимание происходящих вокруг процессов, как у киргиза, сводится к "что вижу - о том и пою"(причем даже не всегда "вижу", чаще "мне рассказали"). А вот разобраться почему именно так оно происходит, что может произойти потом при наличии этих фактов - недосягаемо.