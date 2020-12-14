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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12368123691237012371
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:04

  Бетон написав:Я смог наскрести на первую квартиру в 2010 плюс минус (точно не помню).
Это было очень тяжёлое время.
Но далее до 2018 пошло легче.
С 2019 окно возможностей закрылось. Чёрная дыра схлопнулась.
И я согласен, что большой капитал был сколочен более ушлыми согражданами в 90е.
А до 2008 ушла последняя волна дурных денег.

Сегодня молодёжи всё это не светит

коли екзистиційна війна до останнього, "інвестувати в майбутнє" в якому "будєттокадаражать", смогут нє только лішь всє
flyman
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  #<1 ... 12368123691237012371
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