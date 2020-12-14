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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 11:04
Бетон написав:
Я смог наскрести на первую квартиру в 2010 плюс минус (точно не помню).
Это было очень тяжёлое время.
Но далее до 2018 пошло легче.
С 2019 окно возможностей закрылось. Чёрная дыра схлопнулась.
И я согласен, что большой капитал был сколочен более ушлыми согражданами в 90е.
А до 2008 ушла последняя волна дурных денег.
Сегодня молодёжи всё это не светит
коли екзистиційна війна до останнього, "інвестувати в майбутнє" в якому "будєттокадаражать", смогут нє только лішь всє
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:10
UA написав:в 90 ті орендувати окрему квартиру в 20 річному віці могли "не только лишь все, мало кто мог". Зараз ще й перебирають хто районом хто ремонтом.
я знімав десь 1994-1995 відносно свіжу двушку на Лісовому за 125$, цифру памʼятаю точно)
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:20
UA написав:
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Damien написав:
Тут, как и в пирамиде, надо вовремя остановиться/выскочить. Причем нет никаких ориентиров когда именно это делать, все на удачу.
Сейчас брать можно если на продажу, только при каждой покупке надо рассчитывать так, чтобы была возможность продать в первые месяцы после окончания войны(если это вдруг случится). Ибо если не сможешь продать - это будет крупный влет.
Считаю, что брать для себя сейчас смысла нет ни малейшего, ожидаю обрушения цен в течение года-двух после остановки войны.
Умовно 1 кв метр старої вторники
2008 рік 3000 доларів
2025 рік 1200 доларів
1 унція золота
2008 - 800
2025 - 3300
Але наявний фактор "ліберторіанця" Зе
3куе/метр вторички бабушатников в Киеве были надуты хер-зна-чем(ну не давали людям с улицы 80-90% от стоимости квартиры па3куе/метр(100куе-500кгрн минимум) в ипотеку под ставку НБУ и в гривне) и не соответствовали реальным зарплатам(не доходам!) пересичных Петренкив.
5куе/метр прелести Прохожего на Прорезной(возможно с жирнейшим по меркам нулевых ремонтом) при тех вводных по аренде и зарплате пересичных было норм.
(Тогда за 500уе многие жопы не подымали и это у нас.
В Киеве минимум вдвое зарплаты были.)
Теперь вот надуто золотишко. Не было с 2007го четырёхкратного роста цен в валюте на всё, ну кроме акций каких то, как и не выросли зарплаты в штатах вчетверо за 18 лет. Как и их бетон не дал х4 в хороших местах, ну вдвое мог конечно кое где, но не в Детройте точно.
По теме - цена метра новой(2000х годов) вторички в хорошем месте с живым и не пшонковским ремонтом будет расти, у этой вторички до капремонтов ещё 100 лет минимум, а то и 200.
Новострои в долларе будут дорожать, а при девале становиться памятнками.
По хрущам у метро скажу так - расти не будут, падать - надо смотреть по состоянию дома и коммуникаций района, каждый обьект немного уникален, сталинки ещё более тёмный лес, там скоро они и заваливаться могут начать, если в пролетарском районе и соответствующем состоянии находятся.
И это, ЮА - может вы проясните - что такое администраторы траффика? Кокаинового с Медельина што ли? Конг надувает губы и молчит.
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барабашов
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:36
барабашов написав: UA написав:
]
Damien написав:
Тут, как и в пирамиде, надо вовремя остановиться/выскочить. Причем нет никаких ориентиров когда именно это делать, все на удачу.
Сейчас брать можно если на продажу, только при каждой покупке надо рассчитывать так, чтобы была возможность продать в первые месяцы после окончания войны(если это вдруг случится). Ибо если не сможешь продать - это будет крупный влет.
Считаю, что брать для себя сейчас смысла нет ни малейшего, ожидаю обрушения цен в течение года-двух после остановки войны.
Умовно 1 кв метр старої вторники
2008 рік 3000 доларів
2025 рік 1200 доларів
1 унція золота
2008 - 800
2025 - 3300
Але наявний фактор "ліберторіанця" Зе
3куе/метр вторички бабушатников в Киеве были надуты хер-зна-чем(ну не давали людям с улицы 80-90% от стоимости квартиры па3куе/метр(100куе-500кгрн минимум) в ипотеку под ставку НБУ и в гривне) и не соответствовали реальным зарплатам(не доходам!) пересичных Петренкив.
5куе/метр прелести Прохожего на Прорезной(возможно с жирнейшим по меркам нулевых ремонтом) при тех вводных по аренде и зарплате пересичных было норм.
(Тогда за 500уе многие жопы не подымали и это у нас.
В Киеве минимум вдвое зарплаты были.)
Теперь вот надуто золотишко. Не было с 2007го четырёхкратного роста цен в валюте на всё, ну кроме акций каких то, как и не выросли зарплаты в штатах вчетверо за 18 лет. Как и их бетон не дал х4 в хороших местах, ну вдвое мог конечно кое где, но не в Детройте точно.
По теме - цена метра новой(2000х годов) вторички в хорошем месте с живым и не пшонковским ремонтом будет расти, у этой вторички до капремонтов ещё 100 лет минимум, а то и 200.
Новострои в долларе будут дорожать, а при девале становиться памятнками.
По хрущам у метро скажу так - расти не будут, падать - надо смотреть по состоянию дома и коммуникаций района, каждый обьект немного уникален, сталинки ещё более тёмный лес, там скоро они и заваливаться могут начать, если в пролетарском районе и соответствующем состоянии находятся.
И это, ЮА - может вы проясните - что такое администраторы траффика? Кокаинового с Медельина што ли? Конг надувает губы и молчит.
1 унція золота
2008 - 800
2025 - 3300
тєма подорожчення біткоєна не роскрита
администраторы траффика
traffic
1. vehicles moving on a public highway.
2. deal or trade in something illegal.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:41
барабашов написав:что такое администраторы траффика? Кокаинового с Медельина што ли? Конг надувает губы и молчит.
ось наприклад коли ти при перегляді кліпів на порносайті або фільма на пиратському ресурсі бачиш настирну рекламу інтернет казіно - то це воно
або наприклад коли ти бачиш в тіктоці рекламу пристойної хати під оренду по смішній ціні, але контакти власника тобі обіцяють надати лише після підписки на якийсь телеграм канал - це теж воно
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