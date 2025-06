Додано: Сер 25 чер, 2025 12:36

барабашов написав: UA написав: ] Damien написав: Тут, как и в пирамиде, надо вовремя остановиться/выскочить. Причем нет никаких ориентиров когда именно это делать, все на удачу.

Сейчас брать можно если на продажу, только при каждой покупке надо рассчитывать так, чтобы была возможность продать в первые месяцы после окончания войны(если это вдруг случится). Ибо если не сможешь продать - это будет крупный влет.

Умовно 1 кв метр старої вторники

2008 рік 3000 доларів

2025 рік 1200 доларів

1 унція золота

2008 - 800

2025 - 3300

3куе/метр вторички бабушатников в Киеве были надуты хер-зна-чем(ну не давали людям с улицы 80-90% от стоимости квартиры па3куе/метр(100куе-500кгрн минимум) в ипотеку под ставку НБУ и в гривне) и не соответствовали реальным зарплатам(не доходам!) пересичных Петренкив.

5куе/метр прелести Прохожего на Прорезной(возможно с жирнейшим по меркам нулевых ремонтом) при тех вводных по аренде и зарплате пересичных было норм.

(Тогда за 500уе многие жопы не подымали и это у нас.

В Киеве минимум вдвое зарплаты были.)

Теперь вот надуто золотишко. Не было с 2007го четырёхкратного роста цен в валюте на всё, ну кроме акций каких то, как и не выросли зарплаты в штатах вчетверо за 18 лет. Как и их бетон не дал х4 в хороших местах, ну вдвое мог конечно кое где, но не в Детройте точно.

По теме - цена метра новой(2000х годов) вторички в хорошем месте с живым и не пшонковским ремонтом будет расти, у этой вторички до капремонтов ещё 100 лет минимум, а то и 200.

Новострои в долларе будут дорожать, а при девале становиться памятнками.

По хрущам у метро скажу так - расти не будут, падать - надо смотреть по состоянию дома и коммуникаций района, каждый обьект немного уникален, сталинки ещё более тёмный лес, там скоро они и заваливаться могут начать, если в пролетарском районе и соответствующем состоянии находятся.

администраторы траффика

traffic1. vehicles moving on a public highway.2. deal or trade in something illegal.