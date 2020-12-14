Це коли пацанчик з IQ 60 не користується Wi-Fi, а кидає до компа (ноута) кабель...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 17:13
Додано: Сер 25 чер, 2025 17:14
По цінам КРЖН.
Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
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