|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 21:02
sergey_stasyuk555 написав:кінгконг мабуть так багато намародерив, що навіть рендомним невстановленим особам на форумі та після сплину строків давності злочину боїться признатись.
"іксперд" комерційної нерухомості...
не бійся, просто напиши кількість кв.м., що тобі подарував фдму.
тобі це не дає спокою?
заздрість вбиває, синку
так само як і некеровані хворобливі фантазіі
невже ти і тобі подобні не розумієте, як ви палите отакими примітивними припущеннями в першу чергу себе і свій менталітет?
та й свої скудні статки разом з невисоким соціальним статусом, бо конструкція «має гроші - значить накрав» це стовідсоткова ознака ніщеброда і маргінала, якому не вдається навіть нічого вкрасти, а дуже хочеться
фінансовий форум, бл
зи: флай, так даш посилання, чи зізнаєшься в черговій брехні?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11706
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2725 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 25 чер, 2025 21:33
kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:кінгконг мабуть так багато намародерив, що навіть рендомним невстановленим особам на форумі та після сплину строків давності злочину боїться признатись.
"іксперд" комерційної нерухомості...
не бійся, просто напиши кількість кв.м., що тобі подарував фдму.
тобі це не дає спокою?
мені теж не дає спокою коли якісь мародери крадуть як не в себе а потім пантуються.
де відповідь на питання Сергія?
-
vkstsk
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 10.05.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 чер, 2025 21:46
vkstsk написав: kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:кінгконг мабуть так багато намародерив, що навіть рендомним невстановленим особам на форумі та після сплину строків давності злочину боїться признатись.
"іксперд" комерційної нерухомості...
не бійся, просто напиши кількість кв.м., що тобі подарував фдму.
тобі це не дає спокою?
мені теж не дає спокою коли якісь мародери крадуть як не в себе а потім пантуються.
де відповідь на питання Сергія?
о, ще один ніщеброд, якому заздрість спокою не дає)
чувак, я розумію що тебе ніхто розмовляти не вчив, але щоб задавати подібні питання незнайомим людям треба в якості аргументів мати щось більше за цю заздрість і власну примітивність
щоб когось в чомусь звинувачувати, та ще й в подібному тоні вимагати відповіді треба мати як мінімум докази
спитай мене про це таким тоном в реалі, хоробрий інтернет-воїн)
ти ж в реалі очей від землі не відірвеш, коли проходитимеш повз, а тут вирішив героя ввімкнути?)
не ганьбись, не демонструй свою гнилу сутність так явно, це огидно
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11706
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2725 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25314
|17086455
|
|
|1380
|6221405
|
|
|3
|69613
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|