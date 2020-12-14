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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 17:42
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»
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Додано: Сер 25 чер, 2025 18:21
flyman написав:
Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
Це на общажки і нахалбуди в Єпенях і на окраїні?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 19:24
kingkongovets написав:
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»
ти спєц по комерції, для чого ті те в чому ти не спец?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 25 чер, 2025 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 19:45
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:в 90 ті орендувати окрему квартиру в 20 річному віці могли "не только лишь все, мало кто мог". Зараз ще й перебирають хто районом хто ремонтом.
я знімав десь 1994-1995 відносно свіжу двушку на Лісовому за 125$, цифру памʼятаю точно)
Десь в 94 середня зарплата в Києві була 30-60 доларів.
Рядовий боєць в бригадах у Савлохі... Рибки отримував 150 доларів У Фашиста може 200-250 доларів...
ЗРП была скорее ....30 в 94м, а 60 уже в 95м при стабильном курсе 190-195тыс.крб.
Шото мало платили.
У нас быки-малолетки и на "акулах" ездили, и на 30х тройках, и даже на почти новых 99х. А это явно стоило побольше 4-5куе.
Хотя может бригадой скидывались и общак подогревал, я ж не смотрел чья фамилия в ТП, только морды знакомые видел постоянно в одном и том же авто.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 19:49
flyman написав: kingkongovets написав:
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»
ти спєц по комерції, для чого ті те в чому ти не спец?
мене дуже цікавить як виглядає на практиці і по чому здається той неліквід, тобі важко дати посилання?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:21
kingkongovets написав:
UA написав:в 90 ті орендувати окрему квартиру в 20 річному віці могли "не только лишь все, мало кто мог". Зараз ще й перебирають хто районом хто ремонтом.
я знімав десь 1994-1995 відносно свіжу двушку на Лісовому за 125$, цифру памʼятаю точно)
89/90й, Курчатова, 2к/1к $20
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:29
Вот так прямо за "джексона" при Меченом и сдавали?
Или там такой фарш внутри был, что 200рэ летом 89го и 450 рэ летом 90го эта квартира(неприватизированная!) реально стоила?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:35
барабашов написав:
Вот так прямо за "джексона" при Меченом и сдавали?
Или там такой фарш внутри был, что 200рэ летом 89го и 450 рэ летом 90го эта квартира(неприватизированная!) реально стоила?
Ты тогда был маленьким ...
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