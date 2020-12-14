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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12370123711237212373
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 15:55

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня молодёжи всё это не светит


та ну шо за маячня!
навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось

гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості

Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.

Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня молодёжи всё это не светит


та ну шо за маячня!
навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось

гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості

Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.
Damien написав:В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.


це вам хто таке розповів?
«любой кадр с интеллектом как у животного», який завдяки цьому піднявся, чи хтось, кому присутність інтелекту завадила це зробити?)

це мʼяко кажучі неправда
до речі навіть зараз наявність інтелекту не є обовʼязковою умовою для вміння заробляти, як я вже казав у активного дурня шансів на це набагато більше, ніж у яйцеголового лінивця

стало цікаво як ви себе в фінансовому плані в житті почуваєте, зʼявились певні здогадки, але озвучувати поки не буду)

зи: якщо випадкова купівля біткоіна на старті і продажа його потім в десятки іксів - це не шара, то у нас з вами абсолютно різні погляди на шару
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.

Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
маячня
я вже 29й рік здаю нерухомість малим і середнім бізнесам і спілкуюсь з їх власниками, тому історій про те як люди піднімалися з нуля і створювали і створюють зараз бізнеси можу розповідати десятки якщо не сотні

і до речі бачу як постійно збільшується відсоток жінок серед них останнім часом

припиняйте жити заскорузлими штампами
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:07

Для розуміння ситуації

Економіка України балансує на межі, — The Washington Post

Основні загрози економіці:

Війна може тривати роками, що загрожує загепадом України.

Захід в значній мірі підтримує економіку України, але існує ризик скорочення допомоги.

Єдиний масштабний інвестиційний проєкт це угода з США про рідкоземи та інші корисні копалини, поки що не працює.

Міжнародний бізнес мав надії вкластися у відбудову України, але тепер бізнесмени переглядають свої прогнози через те, що конфлікт може загостритися, і з боку росії зростає кількість ударів.

Високопосадовець заявив, що припинення вогню у 2025 році малоймовірне.

Західна допомога покриває невійськові витрати, тобто, пенсії, охорону здоров’я, освіту, за рахунок відсотків із заморожених активів. Але на наступний рік підтримка може покривати лише половину суми, що може не дати сформувати бюджет.
Frant
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