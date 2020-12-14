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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12370123711237212373
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 15:55

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня молодёжи всё это не светит


та ну шо за маячня!
навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось

гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості

Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.

Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня молодёжи всё это не светит


та ну шо за маячня!
навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось

гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості

Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.
Damien написав:В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.


це вам хто таке розповів?
«любой кадр с интеллектом как у животного», який завдяки цьому піднявся, чи хтось, кому присутність інтелекту завадила це зробити?)

це мʼяко кажучі неправда
до речі навіть зараз наявність інтелекту не є обовʼязковою умовою для вміння заробляти, як я вже казав у активного дурня шансів на це набагато більше, ніж у яйцеголового лінивця

стало цікаво як ви себе в фінансовому плані в житті почуваєте, зʼявились певні здогадки, але озвучувати поки не буду)

зи: якщо випадкова купівля біткоіна на старті і продажа його потім в десятки іксів - це не шара, то у нас з вами абсолютно різні погляди на шару
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.

Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
маячня
я вже 29й рік здаю нерухомість малим і середнім бізнесам і спілкуюсь з їх власниками, тому історій про те як люди піднімалися з нуля і створювали і створюють зараз бізнеси можу розповідати десятки якщо не сотні

і до речі бачу як постійно збільшується відсоток жінок серед них останнім часом

припиняйте жити заскорузлими штампами
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:01

Damien написав:Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность

  kingkongovets написав:до речі навіть зараз наявність інтелекту не є обовʼязковою умовою для вміння заробляти, як я вже казав у активного дурня шансів на це набагато більше, ніж у яйцеголового лінивця.
)

Предполагаю, что это утверждение основано на личном опыте, как и вся предыдущая писанина с возвеличиванием себя и оплевыванием всех вокруг?

  kingkongovets написав:зи: якщо випадкова купівля біткоіна на старті і продажа його потім в десятки іксів - це не шара, то у нас з вами абсолютно різні погляди на шару

Такие басни, что в 2010 купил ради хохмы 100 биткойнов и забыл, вспомнив через 10 лет, попутно став миллионером - это всего лишь легенды или редкие случаи "один на миллион". Последние лет 10 на крипте зарабатывают либо играя на биржах, либо майнят. И там и там - нужны мозги, аналитика. Хотя кому я это пытаюсь объяснить...

  kingkongovets написав:стало цікаво як ви себе в фінансовому плані в житті почуваєте, зʼявились певні здогадки, але озвучувати поки не буду
[/quote]
Я просто нищеброд и завидую успешному, профессионалу до мозга костей, образованному и высокоразвитому кингконговцу
Damien
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