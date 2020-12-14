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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12371123721237312374
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 22:17

  kingkongovets написав:2Damien

ого як вас попердолило від мого іронічного висловлювання на адресу місцевих аналітиків та якості їх (ваших) прогнозів)

але як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить

ринку пофіг на всі ваші «залізобетонні» аргументи, які ви з такою насолодою тут приводите - він росте, навіть під час війни і обстрілів як би це не було (вам) дивно

так, була просадка в перший рік вторгнення десь відсотків на 30, була просадка на другий рік після початку масованих обстрілів і блекаутіа відсотків на 15 - але це і все, зараз ринок росте

і це єдине, що на сьогодняшній день має значення

в контексті цієї гілки, звичайно

Чомусь "вторинка" біля метро не слухає мантри дорожайника, і вже рік повільно дешевіє.

Воно й зрозуміло, при такому управлінні....

Якби у декого була голова на плечах, то він зрозумів би, що немає жодного постійного фактора для дорожаю.
Для дешевію - повно причин.
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