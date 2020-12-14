kingkongovets написав:2Damien
ого як вас попердолило від мого іронічного висловлювання на адресу місцевих аналітиків та якості їх (ваших) прогнозів)
але як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить
ринку пофіг на всі ваші «залізобетонні» аргументи, які ви з такою насолодою тут приводите - він росте, навіть під час війни і обстрілів як би це не було (вам) дивно
так, була просадка в перший рік вторгнення десь відсотків на 30, була просадка на другий рік після початку масованих обстрілів і блекаутіа відсотків на 15 - але це і все, зараз ринок росте
і це єдине, що на сьогодняшній день має значення
в контексті цієї гілки, звичайно
Чомусь "вторинка" біля метро не слухає мантри дорожайника, і вже рік повільно дешевіє.
Воно й зрозуміло, при такому управлінні....
Якби у декого була голова на плечах, то він зрозумів би, що немає жодного постійного фактора для дорожаю.
Для дешевію - повно причин.