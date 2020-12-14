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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:32
Сейчас даже ограбление нереально из-за тысяч камер, а вычислительные мощности синхронизируют курсы на биржах.
Куда не ткнись, везде занято.
Именно поэтому в сытых развитых странах, занимаются бизнесом нищеброды, проще работать винтиком в корпорации.
Есть десятки опросов, например, в Германии, где народ за голову берётся, когда слышит о предпринимателях
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:04
Конг систематически хвастается ошибкой выжившего
Подвалы горкомунхоза и бывшие гастрономы и телеателье на холмах это всего лишь запись в реестре, и при "нет тела - нет дела" никто при Данилыче не интересоваося какой по счёту хозяин у "подвала", главное чтоб он относил во время и к праздникам куда надо и пересматривать решение горсовета о приватизации(не факт что Конгом) при своевременных "внэсках" никто не будет
При Андреиче стали требовать платежи на боготворительность и покупку квартир в зажопьях страждущим сверхнаглым очередникам из числа родни депутатов и чиновников и просто наглым силовикам. Суммы стали пятизначные в уе(у нас).
Ну а с появлением рейдерной корбаномики с подчищением всего что можно отнять(в первую очередь у пашиной родни) иметь коммерцию в пуле стало уделом весьма фартовых и сильных парней, имена некоторых тов.ЮА оглашал.
Так что кто там на траффике гелики скупает, а кто на майнинге стояки в Тринити и А136 - всё это Фунты, Фуксы и О.Бендеры перед переходом румунського кордону.
Погранцы по ту сторону Стикса(Тисы) уже ждуть своего золотого телёнка, что максимум что может перед забоем - это промычать(ще-е-е нэ вмэрла...)
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:24
Мій прогноз без змін: ціни КРЖН повинні просісти як мінімум в 1,5 раза; бызнєсмєни поїдуть у Польщу на суницю і касирами в польский АТБ; чиновники-дерибанщики куплять гуталін, взуттєву щітку і сантехнічне приладдя і будуть робити те, що реально вміють
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