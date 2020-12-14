Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Посмотрите "Бандитский Пидарбург" и "Жмурки" с "Бригадой" ещё раз, чтоб понять что с полного нуля и в 16ть(как я допустим 010192) мало кто чего достиг(я не достиг пула коммерции естественно) А заводы пилить и ворованный лом вагонами скупать так вообще мало кто мог долго себе позволить без крыш, родни в погонах, запредельной клинической наглости(порезать пыхтяший и коптящий ещё в 92м году завод на лом в 96м), ну и связей кое где, чтоб тот заводик перед распилкой обанкротить в ноль. Ну тут я думаю, у нас, таких персонажей, что провода вырванные фурами на Гданьск слали в 93м, нет. Успешные успихи из 5% будывэльныка думаю просто не с голой опой встретиои введение купонокарбованця, а там закрутилось... И да - многие с нервов и бессоных ночей при курсе 150крб...2,09грн спились, перенесли инфаркты и инсульты и оставили бетоно- и кэшо-наследство детям, которые вполне нормально себя чухают и не звездят на этой ветке об этом.
Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.
Кино то убогое, но реалистичное. Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.
З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого
Faceless написав:З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого
А давайте трохи конкретики, а не одних лише натяків?)) Що саме тоді було? І що саме у цих, вищезгаданих фільмах - не так/повна маячня-брехня?
А то мені один старший дружбан(йому зараз 64р) розказував, як був в різних ситуаціях... - як його раз пирнули ножем, що він свої кишки притримував рукою... - чудом вижив! А він в молодості був спортсменом... боксером(короткий період)
Блін та мені зі школи в кінці 80х, початок 90-х проблематично вийти було, стояла якась гопота на гроші розводила. Доводилось або через кабінет трудів виходити, або коли в нас був кабінет на першому поверсі через вікно. Зато тепер ТЦКашники зайопуються мене ловити. Так, що у всьому треба шукати якись позитив. 😎