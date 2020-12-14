RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12374123751237612377
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:21

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.


Кино то убогое, но реалистичное.
Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.

З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого


Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17565
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8631 раз.
Подякували: 5433 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:41

В этой стране, спрос на бетон будет всегда и при любом раскладе…

https://censor.net/ua/news/3560298/mama ... 1#comments
Freza
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:42

  Bolt написав:Блін та мені зі школи в кінці 80х, початок 90-х проблематично вийти було, стояла якась гопота на гроші розводила. Доводилось або через кабінет трудів виходити, або коли в нас був кабінет на першому поверсі через вікно. Зато тепер ТЦКашники зайопуються мене ловити. Так, що у всьому треба шукати якись позитив. 😎

Шо в полтос тебя там ловить то?
Тем более командира танкового взвода?
У нас шо - танки ещё остались?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 16.06.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:58

  Успіх написав:А то мені один старший дружбан(йому зараз 64р) розказував, як був в різних ситуаціях... - як його раз пирнули ножем, що він свої кишки притримував рукою... - чудом вижив!
А він в молодості був спортсменом... боксером(короткий період)

Нічого дивного, бо бокс то не проти ножа

А ще розумні люди казали - "не потрібно приходити з ножем на перестрілку"
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 28 чер, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11485
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:01

  барабашов написав:
  Bolt написав:Блін та мені зі школи в кінці 80х, початок 90-х проблематично вийти було, стояла якась гопота на гроші розводила. Доводилось або через кабінет трудів виходити, або коли в нас був кабінет на першому поверсі через вікно. Зато тепер ТЦКашники зайопуються мене ловити. Так, що у всьому треба шукати якись позитив. 😎

Шо в полтос тебя там ловить то?
Тем более командира танкового взвода?
У нас шо - танки ещё остались?

Автомобильного взвода. От тех пидоргов можно чего угодно ждать, военник офицера порвут новый на штумовика посадок выпишут. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3496
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5868722:Faceless"]Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.


Кино то убогое, но реалистичное.
Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.

З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого


Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?[/quote]Викрадали. Але дякувати богу ніхто не загинув
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36366
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 8228 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12374123751237612377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17089348
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6250574
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8976)
28.06.2025 12:15
izibank (3412)
28.06.2025 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.