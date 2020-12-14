Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.
Кино то убогое, но реалистичное. Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.
З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого
Я не говорю, что это документальное. Оно мерзкое как и 90-е. А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься? Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги? Или отжимали бизнес? Или может у Вас забрали квартиру или дом? Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?
Успіх написав:А то мені один старший дружбан(йому зараз 64р) розказував, як був в різних ситуаціях... - як його раз пирнули ножем, що він свої кишки притримував рукою... - чудом вижив! А він в молодості був спортсменом... боксером(короткий період)
Нічого дивного, бо бокс то не проти ножа
А ще розумні люди казали - "не потрібно приходити з ножем на перестрілку"
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 28 чер, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Блін та мені зі школи в кінці 80х, початок 90-х проблематично вийти було, стояла якась гопота на гроші розводила. Доводилось або через кабінет трудів виходити, або коли в нас був кабінет на першому поверсі через вікно. Зато тепер ТЦКашники зайопуються мене ловити. Так, що у всьому треба шукати якись позитив. 😎
Шо в полтос тебя там ловить то? Тем более командира танкового взвода? У нас шо - танки ещё остались?
Автомобильного взвода. От тех пидоргов можно чего угодно ждать, военник офицера порвут новый на штумовика посадок выпишут. 😎
rjkz написав:[quote="5868722:Faceless"]Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.
Кино то убогое, но реалистичное. Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.
З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого
Я не говорю, что это документальное. Оно мерзкое как и 90-е. А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься? Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги? Или отжимали бизнес? Или может у Вас забрали квартиру или дом? Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?[/quote]Викрадали. Але дякувати богу ніхто не загинув