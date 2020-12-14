smdtranz написав:

почему-то все легкость зарабатывания денег оценивают так, будто человека с нынешними знаниями и техническими возможностями переместили в 92 год, да еще дали 100 тысяч баксов наличкой и вот тогдаааа б он заработал)а тогда: не было ни интернета, ни новой почты, ни поголовно компов, ни транспорта, ни инфраструктуры, ни мобильных телефонов, нифига. и никто ни в чем не разбирался, кроме своей специфики.еще каких-то 11 лет назад невозможно было представить нынешнюю жизнь, ибо не было быстрого мобильного интернета. всех этих приложений, мессенджеров и тдв такси надо было звонить) чтобы получить ответ, что «машинок сейчас нет»а фотку можно было отправить, только придя домой, подключив телефон к компу.